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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bulduğu yavru kirpilere baba şefkatiyle bakıyor

Bulduğu yavru kirpilere baba şefkatiyle bakıyor

KİRPİLERDEN GÖRÜNTÜ

Amatör Kamera Kamera Amatör Hayvan Irak 

-KİRPİLERİN BESLENMESİ

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Taşova ilçesi Dereli köyünde yaşayan hayvansever vatandaş, köyde anneleri ölen yavru kirpilere baba şevketiyle bakıyor. Her saat başı 3 yavruya 3 ayrı tabakta süt veren hayvansever Bedrettin Oral, kirpileri büyüdükten sonra doğal ortamlarına bırakacağını belirtti.
Kirpilere baktığı o anlar amatör kameraya yansıdı.
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