Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bulanık'ta çocuklar ilk kez sinema ile buluştu - MUŞ

Bulanık'ta çocuklar ilk kez sinema ile buluştu - MUŞ

- Bulanık'ta çocuklar ilk kez sinema ile buluştu - Çocuklar sinema izlerken genel görüntüler - Çocuklardan Zeynep Paranti'nin konuşması - ADEM Koordinatörü Züleyha Yılmaz'ın konuşması - Atatürk İlkokulunda görevli öğretmen Kadriye Yılmaz'ın konuşması MUŞ (AA) - Bulanık ilçesinde Aile Eğitim ve Destek Merkezi'nde (ADEM), yaklaşık 5 bin öğrenci ilk kez sinema izledi.Bulanık Kaymakamlığı ADEM, merkez ve köylerde hiç sinemaya gitmeyen öğrencileri sinemayla buluşturuyor.ADEM Koordinatörü Züleyha Yılmaz, yaptığı açıklamada, sinemaya gitme imkanı olmayan, daha önce izleyemeyen köy okullarındaki çocuklara sinema izleme imkanı sunduklarını söyledi.

Bugüne kadar yaklaşık 5 bin öğrenciyi sinemayla buluştuklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:"Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, merkez ve köylerinde hiç sinemaya gitmeyen öğrencilerimizi tahsis edilen araçlarla hafta için her gün buraya getiriyoruz. Sinema ortamında film izlemelerini sağlıyoruz. Tekrar aynı belediyenin araçlarıyla köylerine gönderiyoruz."

Öğretmen Kullar Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkçılar Tesadüfen Tarih BulduBalıkçılar Tesadüfen Tarih Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı