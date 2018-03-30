Buda Kalesi'nin kültür hazinesi Szechenyi Kütüphanesi - BUDAPEŞTE
- Kütüphanenin dış görüntüsü - Macaristan Milli Szechenyi Kütüphanesi Uluslararası ve Kültürel İlişkiler Müdürü Antalffy'nin açıklamaları - Kütüphanenin içinden detaylar - Macar aristokrat Szechenyi'nin 1802'de kurduğu Milli Szechenyi Kütüphanesi, Orta Avrupa'nın en önemli kütüphanelerinden biri kabul ediliyor - Kütüphane, aralarında Ortaçağ dönemine ait el yazması eserlerin de bulunduğu 13 milyondan fazla materyale ev sahipliği yapıyor - Szechenyi Kütüphanesi Uluslararası ve Kültürel İlişkiler Müdürü Antalffy: - "1896'da dönemin Osmanlı Sultanı jest yaparak Topkapı Sarayı'nda bulunan ünlü Corvina Kitaplığından çok güzel bir koleksiyonu kuruluşunun bininci yıl dönümü dolayısıyla Macaristan'a hediye etti" - Milli Kütüphane ve Szechenyi Kütüphanesi, 2017'de eski Türkçe ve Macarca el yazması eserlerinin araştırılması için iş birliği yaptıBUDAPEŞTE (AA) - MEHMET YILMAZ - Macaristan'da 1300'lü yıllarda inşa edilen ve saray olarak krallara ev sahipliği yapan Buda Kalesi'ndeki tarihi binasında hizmet veren Milli Szechenyi Kütüphanesi, Orta Avrupa'nın en önemli kütüphanelerinden biri kabul ediliyor.Macar aristokrat Grof Ferenc Szechenyi'nin 1802'de kurduğu Macaristan Milli Szechenyi Kütüphanesi, aralarında Ortaçağ dönemine ait el yazması eserlerin de bulunduğu 13 milyondan fazla materyale ev sahipliği yapıyor.Macaristan Milli Szechenyi Kütüphanesi Uluslararası ve Kültürel İlişkiler Müdürü Peter Antalffy, kütüphanenin tarihi ve faaliyetleri ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Szechenyi Kütüphanesinin ülkedeki en büyük kütüphane olduğunu belirten Antalffy, kütüphanenin, kurulduğu 1802'de 11 bin kitaba sahip olduğunu, bugün ise Ortaçağ döneminden kalma el yazması eserlerin de aralarında bulunduğu 13 milyondan fazla materyale ev sahipliği yaptığını söyledi.
Antalffy, Macaristan'da basımı yapılan tüm yayınların bir örneğinin kütüphaneye verilmesinin zorunlu olmasından dolayı kütüphanenin bugün en fazla araştırma yapılan mekan olduğunu ifade etti. 21. yüzyılda okuyucuların ve yayıncıların değişen adetlerine uyum sağlamak için kütüphanenin son dönemde dijitalleşme konusunda çok ciddi adımlar attığına dikkati çeken Antalffy, yaptıkları çalışmalar neticesinde Szechenyi Kütüphanesinin 2 yıl içinde Orta Avrupa'daki en modern dijital kütüphane olmasının beklendiğini söyledi.
Antalffy, kütüphanedeki en önemli koleksiyonlardan birinin, Avrupa'da ilk Rönesans kralı olarak bilinen ve 1458 - 1490 yılları arasında Macaristan kralı olan Matyas Corvinus'un el yazması eserlerinden oluşan Corvina Kitaplığı koleksiyonu (Bibliotheca Corviniana) olduğunu anlattı.Kral Corvinus'un kütüphanesinde 3 binden fazla kitap bulunduğuna, Avrupa'da o dönemde sadece Papa'nın kütüphanesinde daha fazla kitap olduğuna işaret eden Antalffy, Corvina Kitaplığından sadece 212 kitabın günümüze kadar ulaştığını, bunların ise ABD, İtalya, İspanya, Almanya, İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede dağınık şekilde bulunduğunu dile getirdi.Osmanlı İmparatorluğu'nun Macaristan'a hükmettiği dönemde bazı eserlerin İstanbul'a götürüldüğünü anımsatan Antalffy, 1896'da dönemin Osmanlı Sultanı'nın jest yaparak Topkapı Sarayı'nda bulunan ve Corvina Kitaplığından çok güzel bir koleksiyonu kuruluşunun 1000. yıl dönümü dolayısıyla Macaristan'a hediye ettiğini söyledi.
Szechenyi Kütüphanesinde çok önemli eserlerin yanı sıra Doğu koleksiyonlarının da bulunduğunu belirten Antalffy, en geniş Doğu koleksiyonunu 16 - 19. yüzyıllara ait Türk el yazması eserlerin oluşturduğunu kaydetti. Antalffy, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın geçen yılki Türkiye ziyaretinde, Milli Kütüphane ile Macaristan Milli Szechenyi Kütüphanesi arasında mutabakat zaptı imzalanarak iki kurum arasında iş birliğinin başlatıldığını hatırlattı.İki kütüphanenin modern kütüphanecilik kapsamında tecrübelerini paylaşmanın yanı sıra eski Türkçe ve Macarca el yazma eserlerinin araştırılması konusunda iş birliği yapacaklarını dile getiren Antalffy, bu kapsamda Szechenyi Kütüphanesi Genel Müdürü Laszlo Tüske'nin Ankara'daki Milli Kütüphaneyi ziyaret ettiğini, Milli Kütüphane Başkanı Zülfi Toman'ın da geçen yıl Szechenyi Kütüphanesini ziyaret ettiğini söyledi.