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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bu kez boğa güreşi izlemek için değil, çöp toplamak için çıktılar

Bu kez boğa güreşi izlemek için değil, çöp toplamak için çıktılar

Yayladaki çöp temizleme etkinliğinden detaylar

Boğa Güreşi Piknik Alanları Farkındalık Festival Güreş 

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( ARTVİN )- Her yıl geleneksel olarak boğa güreşleri festivalinin yapıldığı Kafkasör Yaylası'na Artvinliler bu kez atılan çöpleri toplamak için çıktı ARTVİN

- Artvin’de her yıl geleneksel olarak boğa güreşleri festivalinin yapıldığı Kafkasör Yaylası'na yöre insanı bu kez atılan çöpleri toplamak için çıktı. Artvin Belediyesi organizasyonunda çok sayıda gönüllü vatandaş ellerine aldıkları çöp poşetleriyle bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'na çıkarak yaylayı kirleten çöpleri temizlediler. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Yeşil Artvin Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan’ın da katıldığı etkinlikte mesire ve piknik alanlarına atılan çöpler tek tek toplandı. Çöp poşetini eline alarak yayladaki çöpleri toplayan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, “Artvinliler çevresine, doğasına, suyuna sahip çıkan insanlardır. Bugün burada sembolik bir etkinlik görünse de aslında önemli bir farkındalıktır. Temiz yaşanabilir bir kentte, suyu içilebilir bir kentte, doğa tehdidi olmayan gelecek kaygısı yaşamadığımız Artvinlinin temiz ve kardeşlik içinde yaşadığı bir kent özlemi içinde olacağız. Bu etkinliğe emeği geçenleri kutluyorum ve diyorum ki Artvin sonsuza kadar yeşil kalsın çevresi temiz kalsın” dedi.
Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ise yaptığı açıklamada "Artvin’in sembolü olan boğa güreşleri her yıl Kafkasör Yaylası'nda düzenliyoruz. İnsanların doğaya karşı duyarlı olması için böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu nedenle Artvin halkının en hassas bölgesi olan Kafkasör Yaylası'ndan başlamak istedik. Halkımızda birlikte bu güzelim doğaya atlan çöpleri birlikte topluyoruz. İlk olarak Kafkasör yaylasından başladık, diğer alanlara ve şehrin içinde de böyle bir etkinlik yapacağız. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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