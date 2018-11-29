Bu ilçenin temizliği kadınlardan soruluyor İzle

-Kadınların traktör sürmesi

-Kadınların sokakları süpürmesi

-Kadınların topladıkları çöpleri traktöre atması



( KASTAMONU - ÖZEL) KASTAMONU



- Kastamonu’nun Daday ilçesinde sokakların temizliği kadınlardan soruluyor. Kadınlar, sokakları süpürerek tertemiz yapıyor. Türkiye İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğü ile Daday Belediyesi tarafından yapılan protokol kapsamında Kastamonu’nun Daday ilçesinde sokakların temizliğini ilçede ikamet eden kadınlar yapılar. İŞKUR’un ‘Toplum Yararına Programı’ kapsamında Daday Belediyesinde işbaşı yaptırılan kadınlar, sokak ve caddelerin temizliklerini yapıyor. Kadınlar, ilçede çevre temizliği, düzenlemesi ile park bahçe temizliği yapıyor. Daday Belediyesi bünyesinde 9 ay boyunca çalışacak bayan işçiler, yaptıkları iş ile tüm ilçeye örnek olurken, haftanın 5 günü yaşadıkları ilçeyi güzelleştirmek için de ellerinden geleni yapıyorlar. Kadınlar, ilçede daha çok çevre temizliği, park ve bahçe, mezarlık temizliği ve düzenlemelerinde görev yapıyor. Kadınlar, hem yaşadıkları ilçeyi temizlerken hem de aile ekonomisine de büyük katkıda bulunuyor. İŞKUR’un Toplum Yaranına Programı kapsamında çalışan işçilerden Satiye Tiftik, aile bütçesine destek olmaya çalıştıklarını belirterek, “Temizlik personeli olarak görev yapıyoruz. Hem ilçemizi hem de çevremizi temizliyoruz. Bu işi severek yapıyoruz, ekmeğimizi taştan çıkartıyoruz” dedi.

İŞKUR vasıtasıyla Daday Belediyesi bünyesinde temizlik işçisi olarak göreve başladığını ve ilçede temizlik işi yaptıklarını söyleyen Tiftik, “Hem çevremizi, hem şehrimizi temizliyoruz hem de bu sayede aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Temizlik konusunda halkımızın da daha hassas ve duyarlı olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

(Vİ-

