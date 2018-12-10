Bu görüntüler Trabzon’a yakışmıyor

-farklı yerlerden çöplerin görüntüsü

-Yapılan rop

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( TRABZON )- Trabzon’un en çok ziyaret edilen yaylaların yol güzergahında bulunan Akçaabat-Düzköy karayolu kenarlarına atılan inşaat artıkları ve çöpler tepkilere neden oluyor TRABZON



- Trabzon’un en çok ziyaret edilen Hıdırnebi, Haçkalıbaba ve Kayabaşı yaylalarının geçiş güzergahında bulunan Akçaabat-Düzköy karayolu kenarlarına atılan inşaat artıkları ve çöpler yerli ve yabancı turistlerin tepkisine neden oluyor. Çöplerin son 1-2 yıldır özellikle geceleri kamyonetlerle döküldüğü öğrenilirken, Çileklidüz-Helvacı Mahalleleri arasında yol kenarına bırakılan çöpler çirkin bir görüntü oluşturuyor. Çöpler arasında inşaat artıklarından tıbbi atıklara kadar her türlü malzeme bulunuyor. Bölgedeki yaylaların geçiş noktası olan Akçaabat- Düzköy karayoluna bırakılan çöplerin turizm şehri olan Trabzon’a hiç yakışmadığını belirten vatandaşlar “Burası yaylalara geçiş noktası olan Akçaabat-Düzköy karayolu. Bu karayolunda önemli turizm merkezlerinden olan Haçkalıbaba, Hıdırnebi ve Kayabaşı gibi yaylaların geçiş noktası. Dolayısıyla bu çöplerin yol kenarında durması Trabzonumuza hiç yakışmıyor. Son yıllarda turizmiyle ön plana çıkan ve dünyanın sayılı yerlerinden buralara ziyaretçiler bölgenin doğal güzelliklerine hayran kalırken, yol kenarındaki bu olumsuz manzarayı gördükten sonra nasıl bir tavır alacaklarını merak ediyoruz. Dileğimiz çöplerin bir an önce buradan kaldırılması" ifadelerini kullandılar.

