Brezilya'da Türk Filmleri Festivali - SAO PAULO İzle
- Festivalden resepsiyonundan detaylar - Film gösteriminden detaylar - Sao Paulo Kültür ve Turizm Müşaviri Ahmet Çanga'nın açıklaması - Türkiye'nin Sao Paulo Kültür ve Turizm Müşavirliğinin Brezilya Kültür Bakanlığı iş birliğiyle Sao Paulo'da düzenlediği festival yoğun ilgi gördüSAO PAULO (AA) - Brezilya 'nın Sao Paulo şehrinde düzenlenen Türk Filmleri Festivali başladı. Türkiye'nin Sao Paulo Kültür ve Turizm Müşavirliğinin Brezilya Kültür Bakanlığı kuruluşu Cinemateca Brasileira iş birliğinde düzenlediği festival kapsamında Cinemateca sinema salonunda 15 Nisan'a kadar yedi Türk filmi gösterilecek."Selvi Boylum, Al Yazmalım" filmiyle açılışı yapılan Türk Filmleri Festivali'nde "Kelebeğin Rüyası, Bir Zamanlar Anadolu’da, Bal, Mavi Bisiklet, Pandora’nın Kutusu ve Nadide Hayat" filmleri ikişer kez Brezilya lı sinemaseverlerle buluşacak. - Ara Güler Fotoğraf SergisiTürk Filmleri Festivali boyunca, Cinemateca sinema salonunda Ara Güler fotoğraflarından oluşan sergi de ziyaret edilebilecek.Fotoğraf sergisi, festivalin açılışına gelen Brezilya lıların yoğun ilgisi ve beğenisini kazandı. - Garip Ay’dan canlı ebru performansıTürk el sanatlarının Brezilya lılara tanıtılması amacıyla Sao Paulo’daki Türk Filmleri Festivali'nin açılışında ebru sanatçısı Garip Ay canlı performans sergiledi. Brezilya lı konuklar ebru performansı karşısında hayranlıklarını gizleyemediler.Festival açılışında AA muhabirine konuşan Sao Paulo Kültür ve Turizm Müşaviri Ahmet Çanga, Brezilya ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için film festivali düzenlediklerini belirterek, "Gayet güzel bir ilgi var. İki hafta boyunca Türk filmleri bu festival kapsamında gösterilecek." dedi. Brezilya lıların Türk el sanatlarını tanıması amacıyla sinemadan sonra ebru gösterisi düzenlediklerini ifade eden Çanga, "O da çok yoğun ilgi görüyor. Brezilya lıların müthiş bir ilgisi var ebru sanatına karşı." diye konuştu.