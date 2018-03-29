Bozkırın tarihi yapıları gün yüzüne çıkartılıyor - ERZURUM İzle
- Çifte Minareli Medresenin dış görüntüsü - Medreseyi gezen Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ve beraberindekiler - Medreseyi gezen vatandaşlar - Vakıflar Genel Müdür Adnan Ertem'in konuşmasıERZURUM (AA) - Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, "Bu sene Erzurum 'daki Çifte Minareli Medrese'nin çevre düzenlemesinin yanı sıra Mahmudiye Cami, Şafiler Cami, Köse Ömer Ağa Cami ve Pasinler Ulu Camisi'nde restorasyon yapacağız." dedi. Ertem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle vakıf eseri olan tarihi yapıların restorasyonu konusunda kurum olarak gayretle çalıştıklarını söyledi.
Bu kapsamda, Türkiye genelindeki eserler üzerine çalışma yürüttüklerini belirten Ertem, öncelikli tercihlerinin, tarihi vakıf eserleri olduğunu ifade etti. Ertem, eş zamanlı proje ihaleleri yaptıklarını dile getirerek, "Olaylara eser bazlı olarak bakıyoruz ve önceliğimiz de restorasyona ihtiyacı olan tarihi vakıf eserleri. Eğer bu mahiyette de değilse, eserin kendisine yani Erzurum 'daki Çifte Minareli Medrese gibi önem arz eden eserlerse onlara yoğunlaşarak restorasyon yapıyoruz." diye konuştu. Kurum olarak binlerce eserin gün yüzüne çıkarılması için gayret gösterdiklerini anlatan Ertem, bunun için gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok eserin restorasyonunu yapmaya devam ettiklerini aktardı.Ertem, şöyle devam etti:"2002 - 2017 yılları arasında Türkiye genelinde 5 bin civarında eser restore ettik, yetmedi yurt dışına açılarak Osmanlı coğrafyasının bulunduğu ülkelerde çalışmalar yaptık. Şu an Balkanlar'da 50 projeye ulaştık. Yani kendi kurumum adına söylemek gerekirse hiç boşluk bırakmadan yılların vakıf eserleri üzerindeki ihmalini giderme noktasında çok gayretli davranmak zorundayız." - " Erzurum 'da 5 eseri restore edeceğiz"Diğer illerde olduğu gibi Erzurum 'da da restorasyon çalışmalarının arttığını vurgulayan Ertem, bu çalışmalardaki proje ihalelerinin eş zamanlı yapıldığını kaydetti. Ertem, "Türkiye genelinde olduğu gibi Erzurum 'da da çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda, diğer illerimizde olduğu gibi Erzurum 'da da her sene en az 5 - 6 eserin restorasyonunu programa alıyoruz. Bunları eş zamanlı ihale yaparak restorasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Mesela geçen yıl Erzurum 'da 7 eseri restore ettik." ifadelerini kullandı.Restorasyon çalışmalarının bu yıl da devam edeceğini dile getiren Ertem, sözlerini şöyle tamamladı:"Bu yıl içinde Erzurum 'da 5 eserin restorasyon programı var, 8 eserin de proje aşamasını gerçekleştiriyoruz, eğer bu projeler biterse, onların da restorasyonuna bu sene başlayacağız, değilse bir sonraki sene onları programa alacağız. Program kapsamında bu sene Erzurum 'daki Çifte Minareli Medrese'nin çevre düzenlemesinin yanı sıra Mahmudiye Cami, Şafiler Cami, Köse Ömer Ağa Cami ve Pasinler Ulu Camisi'nde restorasyon yapacağız."