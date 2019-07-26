Bozcaada'da geleneksel 'Ayazma Panayırı' - ÇANAKKALE İzle
Bozcaada'da geleneksel "Ayazma Panayırı" - ÇANAKKALE - Tören öncesi görüntüler. - Ayinden detaylar. - Katılımcıların manastıra gelişleri.Bozcaada'da geleneksel "Ayazma Panayırı" - Ayazma Manastırı'nda, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla Gökçeada'nın yanı sıra yurt dışından gelen Ortodoksların da katılımıyla dini tören düzenlendi - Ayini Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgi Kirilios Druganis yönettiÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Bozcaada ilçesinde, Ayazma Manastırı'nda bir araya gelen Rumlar, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla dini tören düzenledi. Halk arasında ''Ayazma Panayırı'' olarak bilinen etkinlik dolayısıyla, Yunanistan, ABD, Avustralya, İtalya, Fransa, Kanada ve Gökçeada'dan gelen Rum Ortodoks cemaati üyeleri, Ayazma mevkisinde buluştu. Her yıl 26 Temmuz'da Ayazma Manastırı'nda toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal Aya Paraskevi Günü dolayısıyla ayin gerçekleştirdi.Tarihi manastırda, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla yapılan geleneksel etkinliği Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgi Kirilios Druganis yönetti.Törene, çok sayıda Rum Ortodoks cemaati üyesi katıldı. - Ayazma PanayırıEfsaneye göre, genç ve güzel bir kız olan Paraskevi, şimdi Göztepe diye bilinen yüksek tepedeki Ayyalus Manastırı'ndan yakışıklı bir delikanlıya aşık olmuş.Paraskevi'nin babası durumu fark edince kızını Ayazma'da sıkı bir göz hapsine almış. Aşk ateşiyle yanan kız kimi zaman Göztepe'ye doğru bakar, derin derin iç geçirip rüzgarla sevgilisine mesaj göndermek istermiş.Ayyalus'taki genç de onun için yanıp tutuşurmuş. Onlar kavuşamamış ancak Paraskevi aşk acısıyla ölünce onun büyük aşkının anısına dua edeceklere dilek pınarı yapılmış.
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