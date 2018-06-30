Bozayı ailesi yiyecek ararken kameraya yansıdı - KARS Haberi
- Ayıların ormanlık alanda yiyecek araması - Doğasever Hasan Cellat'ın konuşması - Bozayı ve yavrularından detay görüntülerBozayı ailesi yiyecek ararken kameraya yansıdı - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayan bir bozayı ve iki yavrusu, kameralarca kayıt altına alındıKARS (AA) - Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde, bir bozayı ve iki yavrusunun ormanlık alanda yiyecek bulma çabası kameralara yansıdı.Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan 2 bin 200 rakımlı Sarıkamış, sarıçam ormanları ile birçok yaban hayvanına barınma imkanı sağlıyor.Sarıkamış ormanlarında uzun bir zamandır yağan yağmurlarla doğanın canlanması ve havaların ısınmasıyla inlerinden çıkan bozayılar da yiyecek arayışına başladı. Hem yiyecek bulmak hem doğayı tanımak için ormanda gezintiye çıkan bir boz ayı ile iki yavrusu kameralarca kayıt altına alındı.Ormanlık alandan çıkıp ilçe merkezine 5 kilometre yakınlıktaki Acısu mevkisinde bulunan şehir çöplüğüne gelen anne bozayı ile iki yavrusunun şehir çöplüğündeki yiyecek bulma çabası çevredekilerin ilgisini çekti.Doğasever ve fotoğraf sanatçısı Hasan Cellat, doğaseverler olarak bu mevsimde bozayıları ve diğer yaban hayvanları görmek, fotoğraflarını çekmek için şehir çöplüğü yakınına geldiklerini belirterek, "Bugün anne bozayı ve iki yavrusun gördük. Onları rahatsız etmeden uzaktan fotoğraflarını çekmeye çalıştık. Yaban hayvanlarını ve özellikle bozayıların fotoğrafını çekmek çok zevk ve heyecan veriyor." diye konuştu. Yaban hayvanların korunması ve şehir çöplüğü çevresinin düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Cellat, şunları kaydetti:"Çöplüğe gelen bozayılar önce karayolunu daha sonra demiryolunu geçmek zorunda. Burada gerek karayolunda gerekse demiryolunda geçmiş yıllarda da yaban hayvanları, bozayılar zarar gördü. Bu hayvanların geçiş istikametinde alt geçit yapılırsa çok daha iyi olur."