Bosna'nın 'cübbeli' futbolcusu - BOSNA HERSEK

: - Bosnalı imam Dzenan Krajisnik'in cami içerisindeki görüntüleri - detay görüntüler - Krajisnik açıklaması - Bosnalı imamın futbol oynama detayları - açıklama detaylarıBosna'nın "cübbeli" futbolcusu - Bosna Hersek 'in Foça şehrinde imam olarak görev yapan Dzenan Krajisnik, aynı zamanda ikinci ligde mücadele eden Sutjeska futbol takımında profesyonel olarak forma giyiyor - Bosnalı imam Dzenan Krajisnik: - "Spor ve dinin birçok ortak noktası var. Dinimiz de spor gibi bize sağlıklı ve aşırıya kaçmadan beslenmeyi tavsiye ediyor. Dinimizde var olan sabır ve azim, futbolun da temel taşları"FOCA (AA) - KEMAL ZORLAK - Bosna Hersek 'in doğusundaki Foça şehrinde imam olarak görev yapan Dzenan Krajisnik (37), aynı zamanda ülkenin ikinci liginde mücadele eden Sutjeska futbol takımında profesyonel olarak top koşturuyor.Ne cübbesi ve ahmediyesinden ne de kramponları ve formasından vazgeçen Boşnak imam, "hayatının anlamı" olarak nitelendirdiği imamlığı ve futbolculuğu layıkıyla sürdürüyor.Futbola sevgisi, babasıyla yaptığı sohbetlerle henüz çocuk yaştayken başlayan Krajisnik, profesyonel futbolculuğa ise başkent Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nden mezun olduğu yıl başladı. Profesyonel olarak Celik, Zepce, Zvijezda ve Visoko takımlarından forma giyen "cübbeli" futbolcu, Bosna Hersek 'in 21 yaş altı milli takımının da formasını terletti.AA muhabirine konuşan Krajisnik, ülkenin doğusundaki Foça'ya tayin olmasından kısa bir süre sonra futbolcu olduğunun tüm şehirde duyulduğunu belirterek, "Sutjeska'da forma giymek için öncelikle İslam Birliğine (Diyanet İşleri) danıştım. Meslektaşlarımdan da destek aldıktan sonra antrenmanlara katıldım ve geçen kış aylarında sözleşme imzaladım." dedi. Savunmanın solunda görev yapan Krajisnik, ilk günlerde Sutjeska'daki takım arkadaşlarının kendisini "garipsediğini" ifade ederek, bu garipsemenin daha sonra saygıya dönüştüğünü söyledi.
Hem profesyonel bir futbolcu hem de imam olarak yapması gereken sorumluluklardan asla yorulmadığını vurgulayan Krajisnik, "Hem formasını giydiğim takımım hem de bünyesinde çalıştığım İslam Birliği, bazı durumlarda bana anlayış gösteriyor." dedi. - "Spor ve dinin birçok ortak noktası var"Krajisnik, spor ile dinin birçok ortak noktası olduğunun altını çizerek, "Dinimiz de spor gibi bize sağlıklı ve aşırıya kaçmadan beslenmeyi tavsiye ediyor. Dinimizde var olan sabır ve azim, futbolun da temel taşları." ifadelerini kullandı.Din ile sporun, birlik ve beraberlik çatısı altında buluştuğuna dikkati çeken Krajisnik, "İnsan, bireysel güzelliklerini toplumun faydası için kullanmalı. Bu futbolda da böyle. İyi bir takım olabilmek için önce birlik olmalıyız. Bireysel oynayan hiçbir futbolcu başarılı olamaz. En iyi özelliklerimizi takım için kullanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası'nı yakından takip ettiğini dile getiren Boşnak imam, Brezilya'nın savunmasında oynayan Marcelo'nun futbolunu çok beğendiğini sözlerine ekledi.