Bosna Hersek'te Kültür Bakanları Konferansı - SARAYBOSNA
: - Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı Adil Osmanovic'ın açıklaması - Bulgaristan'ın Kültür Bakanı Boil Banov'un açıklaması - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın röportajı - Başkent Saraybosna 'da düzenlenen 4. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kültür Bakanları Konseyi Bakanlar Konferansına Türkiye, Bosna Hersek, Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Moldova ve Makedonya'dan yetkililer katıldı - Konferansta Türkiye'yi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman temsil ettiSARAYBOSNA (AA) - Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) Kültür Bakanları Konseyi Bakanlar Konferansı, Bosna Hersek'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Başkent Saraybosna 'daki parlamento binasında, dördüncüsü düzenlenen konferansa Türkiye, Bosna Hersek, Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Moldova ve Makedonya'dan yetkililer katıldı. "Sürdürülebilir gelişim için kültürü artırıcı hale getirmek" temasının ele alındığı konferans, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı Adil Osmanovic, konferansın ardından düzenlenen basın toplantısında, GDAÜ Kültür Bakanları Konseyi temellerinin Bosna'daki savaşta yıkılan tarihi Mostar Köprüsü'nün yeniden açıldığı 2004 yılında atıldığını anımsatarak, "Çok iyi bölgesel iş birliğimiz var. Bugüne kadar çok sayıda kültür projesine imza attık." ifadelerini kullandı.Oluşumun dönem başkanlığını Bosna Hersek'ten devralan Bulgaristan'ın Kültür Bakanı Boil Banov da bir yıllık dönem başkanlığı süresince bölgenin ortak kültür mirasının geliştirilmesi için çalışmalar yapmayı sürdüreceklerini kaydederek, "Çalışmalarımıza, bölgenin kültür ve doğa mirasını koruyacak yeni stratejiler üretmekle başlayacağız. Kültür projelerinin daha çok desteklenmesi için de bir finans mekanizması oluşturmayı planlıyoruz." dedi. - "Bölgesel iş birliği açısından değerli"Konferansta Türkiye'yi temsil eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman da toplantıların her defasında daha ilgili, canlı ve sonuca yönelik olduğunun altını çizerek, "Toplantıların bizatihi yapılması önemli. Bu, ülkeler arasındaki iş birliğini, dostluğu ve barışı geliştirecek bir proje. Kültürel mirasın korunması, tecrübe paylaşımı, müzelerdeki çalışmaların ülkelere aktarılması ve ülkelerin tarihi eserlerinin iadesi olmak üzere, UNESCO'nun koruma altına aldığı eserlere yönelik oldukça yoğun bir iş birliği öngörülüyor." ifadelerini kullandı.Toplantının sonuç bildirisinin de önemli olduğuna işaret eden Yayman, Balkanlar'daki kültürel dayanışma, bölgesel iş birliği ve diplomasi açısından bu tarz toplantıların değerli olduğunu ifade etti. Konferansın sonunda, 12 ülkenin katılımıyla kültür alanında daha fazla iş birliği sağlanması ve bölgesel iş birliğinin artırılması amacıyla ortak bildiri imzalandı.12 ülke temsilcisinin yanı sıra konferansa gözlemci statüsünde bulunan UNESCO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliğinin (AB) Bosna Hersek'teki temsilcileri de katıldı.