Bosna Hersek'te anlamlı vasiyet - SARAYBOSNA

: - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna 'daki aşevi detayları - Saraybosna 'daki aşevi idarecisi "Zilha Teyze" lakaplı Zilha Seta açıklaması - Bosna Hersek'teki aşevlerine yaklaşık 500 bin avro bağışlayan Boşnak dede Agan Hodzic'in yeğeni Boşnak dede Agan Hodzic açıklaması - Yaşamını yitiren Boşnak Hodzic'in ülkesindeki aşevlerine 500 bin avro bağışladığı ortaya çıktıSARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te yaşamını yitiren Agan Hodzic'in, Saraybosna 'daki aşevlerine yaklaşık 500 bin avro bağışladığı ortaya çıktı.Hodzic, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna 'daki üç aşevine yaklaşık 500 bin avro bırakarak din ve ırk gözetmeksizin şehirdeki tüm ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.Hodzic'in yeğeni Enver Ahmetspahic, Hodzic'in, 1932 yılında ülkenin doğusundaki Rogatica şehrine bağlı Kovanj köyünde dünyaya geldiğini, 1953 yılında da Kanada'ya taşındığını söyledi.
Dayısının son derece mütevazı bir işçi ailesinden geldiğini belirten Ahmetspahic, "Dayım 1953'ten 1996 yılına kadar Kanada'da yaşadı. Daha sonra ülkesi Bosna Hersek'e döndü. İnsanlar arasında din ve ırk ayrımı yapmazdı, herkesi severdi." dedi. İhtiyaç sahiplerinin karınlarını doyurmak isteyen Hodzic'in bıraktığı mirasın, yalnızca erzak alımı için kullanılabileceğini vurgulayan Ahmetspahic, "Muhtemelen kendisi de bir zamanlar açlık çektiği için böyle bir karar almış olmalı. Bu parayı şans oyunlarından kazanmadı, alın teriyle kazandı." diye konuştu. Ahmetspahic, çocuğu olmayan Hodzic'in, mal varlığının bir kısmını akrabalarına bıraktığını ifade etti. Saraybosna 'daki aşevi idarecisi "Zilha Teyze" lakaplı Zilha Seta da Hodzic'in mirasının bir kısmının bu sabah kendi hesaplarına yattığını belirterek söz konusu miktarın, aşevinin kuruluşundan bu yana aldığı en yüksek bireysel bağış olduğunu söyledi.
İdarecisi olduğu aşevinin her gün bin 213 kişiye sıcak yemek hizmeti verdiğini ifade eden Seta, Hodzic'in bağışının kendilerine bütün yıl yeteceğini söyledi.
Seta, Hodzic'in memleketi Kovanj köyüne de 300 paket erzak göndereceklerini sözlerine ekledi.