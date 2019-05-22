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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - MERSİN

Boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - MERSİN

- Kedinin sıkıştı yerden detay - Kedinin kurtarılışından görüntü Mersin 'de boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardıMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde boruya sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir inşaattan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, çevrede araştırma yaptı.Yavru bir kedinin, buradaki bir boruya sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.Vücudu boruya, kafası da borunun bağlantı noktasına sıkışan kedi, elektrikli kesici yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.Kedi, ekipler tarafından veterinere götürüldü.

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