Borçka Karagöl turizm sezonunu bekliyor - ARTVİN

- Borçka Karagöl Tabiat Parkı'ndan detaylarBorçka Karagöl turizm sezonunu bekliyor - Artvin 'in en önemli turizm merkezlerinden olan ve her mevsim ayrı güzelliğe bürünen "Borçka Karagöl Tabiat Parkı", yeni turizm sezonuna hazırlanıyor - Borçka Belediye Başkanı Atan: - "Nisan ayı içinde olmamıza rağmen hala karlarla kaplı. Göl üzerinde yer yer buz kütleleri görmek mümkün" - "Karların erimesiyle Borçka Karagöl Tabiat Parkı'ndaki tüm bakım onarım çalışmalarını doğaya uygun şekilde yapıp Karagöl'ü turizm sezonuna hazır hale getireceğiz"ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvin 'in Borçka ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğiyle adeta kentin sembollerinden biri haline gelen Borçka Karagöl Tabiat Parkı, doğa tutkunlarını bekliyor.İlçe merkezine 27 kilometre mesafedeki Karagöl, yöredeki diğer bazı göller gibi meydana gelen heyelanda küçük bir derenin önünün toprak kütlesiyle kapanması sonucu oluştu.Geçen yıl 89 bin 100 kişinin ziyaret ettiği Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.Yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göle yansımasıyla ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunan Karagöl, kış aylarında bembeyaz örtüsüyle ayrı güzelliğe bürünüyor.Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, bahar aylarının yaşandığı bugünlerde konuklarını karlı doğasıyla şaşırtıyor.Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Borçka Karagöl'ün Artvin 'de en çok turist çeken yerler arasında olduğunu söyledi.
Karagöl'ün her mevsim ayrı güzel olduğunu vurgulayan Atan, "Nisan ayı içinde olmamıza rağmen hala karlarla kaplı. Göl üzerinde yer yer buz kütleleri görmek mümkün." dedi. Atan, kışın yağan karın, göl kenarındaki iskele başta olmak üzere banklar ve yürüyüş yollarında kısmen bozulmalara neden olduğunu belirterek karların erimesiyle Borçka Karagöl Tabiat Parkı'ndaki tüm bakım onarım çalışmalarını doğaya uygun şekilde yapıp Karagöl'ü turizm sezonuna hazır hale getireceklerini ifade etti. - "Herkesi her mevsim buraya davet ediyoruz"Karagöl'ün benzerleri gibi 19. yüzyılın başlarında yaşanan toprak kayması sonucu oluştuğunu anlatan Atan, şunları kaydetti:"Bu göl dağlarla çevrili tabiat parkımızın adeta kalbi. Kampçıların ve karavancıların vazgeçilmez merkezi olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, yağmur ormanları ekosistemine benzer iklime sahip. Yoğun yağış alan ve etrafı bölgeye özgü birçok ağaç türüyle çevrili, yüksek dağlarla korunaklı parkta yaban hayat da çok zengin. Bazıları endemik bitki türlerinin bulunduğu yörede, metrekareye 3 - 4 çiçek çeşidi düşüyor. Doğa tutkunları başta olmak üzere herkesi her mevsim buraya davet ediyoruz."