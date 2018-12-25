Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bolu Dağında kar yağışı etkili oldu.. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaşması bekleniyor

Bolu Dağında kar yağışı etkili oldu.. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaşması bekleniyor

Bolu dağında trafikte ilerleyen araçlar,

Karayolları Güzergah Yakın Takip Kar Yağışı 

-Kar yağışı,
-Yolun görüntüsü, detay.

( DÜZCE )-Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor-Düzce valiliği uyardı DÜZCE - Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini arttırması bekleniyor. Türkiye’nin büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı Bolu Dağında da sabah saatlerinde başladı.
Kar yağışı nedeniyle yollar beyaza bürünürken karayolları ekipleri sürekli olarak kar kürüme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı ile birlikte siste etkili oluyor. Görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düşerken yetkililer sürücülerin yakın takip yapmamalarını istedi. Düzce Valiliği uyardı Düzce Valiliğinden yapılan uyarıda ise etkili olacak olan kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı geçişinde buzlanma ve don gibi olumsuzlara karşı sürücüler ve vatandaşlar uyarıldı. Kar kalınlığının 20 santime ulaşması bekleniyor. Düzce'nin de yüksek kesimleri beyaza büründü.
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı