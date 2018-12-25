Bolu Dağında kar yağışı etkili oldu.. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaşması bekleniyor

-Kar yağışı,

-Yolun görüntüsü, detay.



( DÜZCE )-Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor-Düzce valiliği uyardı DÜZCE - Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini arttırması bekleniyor. Türkiye’nin büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı Bolu Dağında da sabah saatlerinde başladı.

Kar yağışı nedeniyle yollar beyaza bürünürken karayolları ekipleri sürekli olarak kar kürüme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı ile birlikte siste etkili oluyor. Görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düşerken yetkililer sürücülerin yakın takip yapmamalarını istedi. Düzce Valiliği uyardı Düzce Valiliğinden yapılan uyarıda ise etkili olacak olan kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı geçişinde buzlanma ve don gibi olumsuzlara karşı sürücüler ve vatandaşlar uyarıldı. Kar kalınlığının 20 santime ulaşması bekleniyor. Düzce'nin de yüksek kesimleri beyaza büründü.

