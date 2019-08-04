Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Bolu'da Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali Video

Bolu'da Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali Video

- Konserden detaylar - Festival kapsamında sanatçılar Onur Akın ve Ziynet Sali sahne aldıBOLU (AA) - Bolu 'nun Mengen ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali" kapsamında Onur Akın ve Ziynet Sali konser verdi.Festival kapsamında sahneye çıkan Akın ve Sali, söyledikleri şarkı ve türkülerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, çok sayıda kişinin katıldığı etkinliğin sonunda Onur Akın ve Ziynet Sali'ye plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti.Bulut ayrıca, festival kapsamındaki yöresel yemek yarışmasında dereceye girenler ile organizasyona katkıda bulunan sponsorlara da plaket verdi.

Yarış Pons Yemek Yarışması Festival 

İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Hindistan'da Renkli Holi FestivaliHindistan'da Renkli Holi Festivali
Tunceliden Akdeniz Ve Egeyi Aratmayan GörüntülerTunceliden Akdeniz Ve Egeyi Aratmayan Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı