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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - BOLU İzle

Bolu Belediye Başkanı Özcan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - BOLU İzle

Bolu Belediye Başkanı Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - BOLU - Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın fotoğrafları incelemesi - Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın açıklamasıBOLU (AA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Özcan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.Özcan, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflara oy verdi.Tanju Özcan, "Anadolu Ajansı muhabirlerini bu güzel fotoğraflar için kutluyorum. Oylamanın, geleneksel hale gelmiş olması da basınımız için önemli." dedi.

Bebek Muhabir Yurt Dışı Gori 

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