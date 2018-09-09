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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Boğalar spor kulübü yararına güreşti - MUĞLA

Boğalar spor kulübü yararına güreşti - MUĞLA

- Festival alanından ve izleyicilerden detaylar - Güreşen boğalardan görüntüler - Güreş Tertip Komitesi Başkanı Mustafa Barut'un konuşmasıBoğalar spor kulübü yararına güreşti - Ula Boğa Güreşleri Festivali'nde, Muğla ve Aydın'dan getirilen 130 boğa Ula Belediyespor Kulübü yararına mücadele ettiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Ula ilçesinde 27'ncisi gerçekleştirilen Boğa Güreşleri Festivali, Ula Belediyespor Kulübü yararına düzenlendi.
Boğa güreşi arenasında gerçekleştirilen güreşleri takip eden vatandaşlar, kamyon kasaları, traktör römorkları ve arenanın etrafına yerleştirilen seyyar tribünlerde, Muğla ve Aydın'dan getirilen 130 boğanın mücadelesini izledi.Güreşlerin yapıldığı sahanın çevresinde sahiplerinin elinden kaçan boğaların vatandaşlara zarar vermemesi için güvenlik önlemi alındığı görüldü.
Havanın sıcak ve güreşlerin yapıldığı alanın toz olmasından dolayı itfaiye ekipleri sık sık sahayı suladı.Kıran kırana geçen müsabakaların ardından boğaları birbirinden ayırmak için sahiplerinin güçlük çektiği görüldü.
Güreş Tertip Komitesi Başkanı Mustafa Barut, AA muhabirine, güreşlerin bölgenin en önemli organizasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Barut, elde edilecek gelirin Ula Belediyespor'a verileceğini belirterek, "Güreşleri her yıl geleneksel olarak yapıyoruz. Bu yıl da devam ettirdik. Amacımız Yörük kültürünü yaşatarak vatandaşlarımızı bir araya getirmek." dedi.
İlgiden dolayı mutlu olduklarını aktaran Barut, güreşleri yaklaşık 5 bin kişinin izlediğini kaydetti.

Salar Muhabir Güvenlik Önlemi Güreş 

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