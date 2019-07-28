Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Boğalar eğitim yararına güreştirildi - MUĞLA

Boğalar eğitim yararına güreştirildi - MUĞLA

- Boğalar eğitim yararına güreştirildi - Boğa güreş alanı ve seyirciler - Güreşlerden detay - Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile röportaj - Güreş Tertip Komitesi Başkanı Ali Turbalıoğlu ile röportajBoğalar eğitim yararına güreştirildi - Muğla 'da düzenlenen etkinlikte 120 boğa eğitim yararına güreştirildi - Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş: - "Amacımız, bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak"MUĞLA (AA) - Muğla 'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen 18. Bayır Boğa Güreşleri'nde, 120 boğa eğitim yararına güreştirildi.Bayır Boğa Güreşi Arena'da gerçekleştirilen güreşlerde, boğaların kaçma ihtimali düşünülerek güvenlik tedbirleri alındı. Hava sıcaklığının 39 derece ölçüldüğü ilçede, güreş alanının toz olması nedeniyle belediye ekipleri sahayı sık sık suladı.Kamyon kasaları ve traktörlerin üzerinde yaklaşık 3 bin kişinin izlediği güreşlerde, 120 boğa, Bayır Ortaokuluna yardım için güreştirildi.Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boğa güreşlerinin, Muğla 'nın önemli kültürel etkinliklerinden olduğunu söyledi.

Menteşe ilçesinin, adını, bölgede hüküm süren Menteşe Beyliğinden aldığını belirten Gümüş, "O günkü gelenek ve göreneklerimizi bugün bu topraklarda yaşatmaya özen gösteriyoruz. Menteşe Belediyesi olarak buna destek oluyoruz. Amacımız, bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak." dedi.
Güreş Tertip Komitesi Başkanı Ali Turbalıoğlu ise 120 boğanın katıldığı güreşlerde izleyicilerin keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Turbalıoğlu, amaçlarının kültürel değerleri gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu dile getirdi.

Salar Muhabir Güreş 

İlgili Foto Galeriler
Kumluca Deve GüreşleriKumluca Deve Güreşleri
Tunceliden Akdeniz Ve Egeyi Aratmayan GörüntülerTunceliden Akdeniz Ve Egeyi Aratmayan Görüntüler
Günün Kahramanlık Haberi OrdudanGünün Kahramanlık Haberi Ordudan
Baba Oğul Omuz Omuza Vatan NöbetindeBaba Oğul Omuz Omuza Vatan Nöbetinde
Şehit Uzman Çavuş Ağır Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Uzman Çavuş Ağır Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bingöl’de Korkutan HortumBingöl’de Korkutan Hortum
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı