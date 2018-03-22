Bodrum'un kadın devecileri - MUĞLA İzle

- Develerden görüntüler - Deveci kadınların develerle ilgilenmesi - 29 yaşındaki Seçil Sayar Ünlü ile röportaj - Seçil Sayar Ünlü'nün eşi Ümit Ünlü ile röportaj - 69 yaşındaki Mukaddes Doğan ile röportaj - Detay görüntülerBodrum'un kadın devecileri - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde deve besleyen ve sezonun tüm güreşlerini yerinde izleyen sıra dışı kadınlar büyük takdir topluyor - Anaokulu öğretmenliği mezunu deveci Ünlü: - "Genel olarak devecilik işini kadınlar değil, erkekler yapıyor. Beni sahada gördükleri zaman şaşırıyorlar. Tebrik edenler de oluyor 'bir kadın olarak bravo' diyenler de" - Deve sahibi 69 yaşındaki Mukaddes Doğan: - "Deve artık benim bir çocuğum gibi. Sabah kalktığımda önce onun yemeğini yediririm, sonra kahvaltımı yaparım. Deveyi kendi çocuklarımdan bile çok seviyorum"MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde deve besleyen ve sezonun tüm güreşlerini yerinde takip eden sıra dışı kadınlar takdir topluyor.Bodrum'un Mumcular ve Kumköy başta olmak üzere birçok mahallesinde çok eskiden beri sürdürülen deve besleme geleneğini kadınlar da yaşatıyor.Anaokulu öğretmenliği mezunu emlakçı 29 yaşındaki Seçil Sayar Ünlü, işinden arta kalan zamanda her gün eşiyle Kumköy Mahallesi'ndeki kayınpederine ait ahırdaki devesine koşuyor.Özel deveci çizmeleri giyinen ve yörük atkısı sarınan Ünlü, devesini elleriyle besleyip yakından ilgilenerek bakımını yapıyor.Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devecilik işine küçük yaşlarda amcası sayesinde merak sardığını ve kendisini bildi bileli civardaki deve güreşlerinin tamamı takip ettiğini söyledi.
Evlendikten sonra eşiyle bir deve almaya karar verdiklerini belirten Ünlü, "Kayınpederimin de desteğiyle bir deve aldık. O da bizi teşvik etti. Gayrimenkul alım satım işi yapıyorum ancak hobi olarak arta kalan zamanlarda deveyle ilgilenip, güreşlere gidiyoruz." dedi. Ünlü, bakımı ve zapt edilmesi zor olan devenin dilinden anlayıp, onu sevmek gerektiğini kaydetti. Güreşlere gittiklerinde kendisini sahada gören erkek devecilerin önce şaşırdığını daha sonra da destek verdiğini aktaran Ünlü, şöyle konuştu:"Genel olarak devecilik işini kadınlar değil, erkekler yapıyor. Beni sahada gördükleri zaman şaşırıyorlar. Tebrik edenler de oluyor, 'Bir kadın olarak bravo' diyenler de. Genelde kadınlar develerden korktuğu için yanına yaklaşamıyorlar, uzak duruyorlar ama bence onu sevdiğinizi ilettikten sonra hiç korkulacak bir tarafı yok. Bence kadınların da ön planda olması çok daha güzel. Önce bu işi sevip deveciliği merak etmek lazım." - Sevgililer Günü'ne özel deve kolyesiDeve figürlerinin yer aldığı birçok eşyaya sahip olduğunu belirten Ünlü, "Eşim bana Sevgililer Günü'nde özel yaptırdığı deve kolyesi aldı. Benim her şeyimde deve vardır. Anahtarlığımda, çantalarımda, el işlerimde ve süslemelerimde deve figürleri yer alır." diye konuştu. Ünlü, bir deva daha almayı planladıklarını söyledi.
Devenin kendisi ve eşi için çok önemli olduğunu ifade eden Ünlü, hafta sonları gezmek yerine bu hayvanla ilgilendiklerini vurguladı.Seçil Sayar Ünlü'nün eşi Ümit Ünlü, en az kendisi kadar eşinin de deveye çok meraklı olduğunu ve bundan çok mutluluk duyduğunu dile getirdi.Eşinin deve bakımında çok tecrübe edindiğini anlatan Ünlü, "Arkadaşlarımın hanımlarına göre bu konuda benim eşim daha tecrübeli oldu. Neredeyse deveyi benden daha çok seviyor. Bazı arkadaşlarımın hanımları deveyi hiç sevmiyor. Eşlerine 'Üzerini çıkar kokuyorsun' diyenler oluyor. Benim eşim ise 'Oğlumun kokusu gelmiş' diyerek beni gururlandırıyor. Beni anlayan bir eşim var. Allah herkese böyle bir eş nasip etsin." dedi. Mumcular Mahallesi'nde yaşayan deve sahibi 69 yaşındaki Mukaddes Doğan da deveyi evladı gibi seviyor.Her sabah kalktığında ilk iş olarak devesine baktığını ve onun yemini verdiğini belirten Doğan, "Deveyle oğlum sayesinde tanıştım. Oğlum hep Antalya'daki deve güreşlerine gittiği için ben de çok alıştım. Bana hep 'Deve alacağım' diyordu ve alıp geldi. Yaklaşık 6 yıldır deve bakıyorum." diye konuştu. Devesinin ilk başlarda kendisini sevmediğini ancak zamanla birbirlerine alıştıklarını anlatan Doğan, şunları söyledi:"Devenin bizden önceki sahibi bana 'kadınları çok sevmiyor' demişti ama sonradan bana çok alıştı. Şimdi sesimi duyduğu anda fiziksel ses çıkararak beni çağırır. Deve güreşlerine de katılıyoruz. Oğlum güreşi izlerken ben de devenin yanında duruyorum. Beni görenler çok şaşırıyor. Deve artık benim bir çocuğum gibi. Sabah kalktığımda önce onun yemeğini yediriyorum, sonra kahvaltımı yapıyorum. Kendi çocuklarımdan bile çok seviyorum. Ölünceye kadar deveciliğe devam etmeyi düşünüyorum."