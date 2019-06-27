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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum Müzik Akşamları - MUĞLA Video

Bodrum Müzik Akşamları - MUĞLA Video

- İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu konseri - İzleyenlerden detay - Rubato grubu konseriBodrum Müzik Akşamları - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu ve Rubato grubu konser verdiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesindeki "Bodrum Müzik Akşamları" etkinliği kapsamında İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu ve Rubato grubu konser verdi.Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen etkinlikte, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu ve Rubato sanatseverlerle buluştu.Konserin ilk bölümünde müzik topluluğu, ikinci bölümünde de grup performans sergiledi.Farklı türde eserler seslendirilen konserde, sanatseverler, zaman zaman şarkı ve türkülere eşlik etti.Bodrum Müzik Akşamları, 28 Haziran'da Arp Anatolia konseri ile devam edecek.

Forma Nato 

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