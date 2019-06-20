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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum Müzik Akşamları - MUĞLA

Bodrum Müzik Akşamları - MUĞLA

- Konserden detay - İzleyenlerden görüntüBodrum Müzik Akşamları - Etkinlik kapsamında İncesaz Grubu konser verdiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, "Bodrum Müzik Akşamları" kapsamında İncesaz Grubu sevenleriyle buluştu.Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde "Bodrum Müzik Akşamları" etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte sahne alan ve solistliğini Ezgi Köker ile Bora Ebeoğlu'nun yaptığı grup, eski ve yeni albümlerinin yanı sıra film müziklerini de seslendirdi.Konserde, sanatçılar performanslarıyla beğeni topladı."Bodrum Müzik Akşamları" kapsamında, 26 Haziran'da Rubato ve İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu sanatseverlerle buluşacak.

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