Bodrum katını atölyeye çeviren öğrenciler resim sergisi açtı - MANİSA
- Yavuz Selim Ortaokulu'ndan görüntüler - Yavuz Selim Ortaokulu öğrencilerinin resim atölyesinde resim yaptıkları görüntüler - Resim sergisine gelen ziyaretçilerden görüntüler - Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin'in açıklamaları - Yavuz Selim Ortaokulu resim öğretmeni Erol Öksün'ün açıklamaları - Yavuz Selim Ortaokulu öğrencisi Mustafa Çeken'in açıklamaları - Manisa Valisi Ahmet Deniz'in sergiyi ziyaretinden görüntülerBodrum katını atölyeye çeviren öğrenciler resim sergisi açtıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Köprübaşı ilçesinde Yavuz Selim Ortaokulu öğrencilerinin okulun bodrum katında oluşturdukları resim atölyesinde yaptığı eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Görsel sanatlar öğretmeni Erol Öksün öncülüğünde, okulda kullanılmayan eşyaların depolandığı bodrum katı, adeta bir sanat atölyesine dönüştürüldü. Burada 2 yıl boyunca farklı tekniklerle resimler yapan öğrencilerin en büyük hayali açtıkları sergiyle gerçekleşti.Bodrum katında yaptıkları resimleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu'nda sergileyen öğrenciler, Manisa 'da 13 bin nüfusuyla en küçük ilçe olan Köprübaşı'nda kısıtlı imkanlarla neler yapılabileceğini herkese gösterdi. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada resim öğretmeni Erol Öksün'ün Yavuz Selim Ortaokulu'nda güzel işler yaptığına şahit olduğunu, Manisa 'nın eğitim ve sanat çevresinin Öksün'ü yakından tanıması ve varlığından haberdar olması için sergiyi açtıklarını söyledi.
Çetin, genelde okulların bodrum katının depolama amacıyla kullanıldığına dikkati çekerek, "Bodrum katları genelde kullanılmayan eşyaların atıldığı izbe yerlerdir. Ben böyle olmasına karşıyım. Hep de söyledim buraları bu şekilde tutmayalım, kullanılmayan eşyaları da bulundurmayalım diye. Köprübaşı'nda bunun hayata geçirildiğini gördüm. Gerçekten orada hem görsellik hem de işlevsellik bakımından çok güzel bir resim atölyesi oluşturuldu." dedi. - "Güzel sanatlar liselerine her sene öğrenci gönderiyoruz"Görsel sanatlar öğretmeni Erol Öksün de okullarında bir resim atölyesi açmak için çalışmalara başladıklarında en uygun yerin bodrum katı olduğunu gördüklerini anlatarak, şunları kaydetti:"Bodrum katı atık malzemelerin konulduğu bir depo halindeydi. Okulumuzda da bir resim atölyesi yoktu. Güzel sanatlar liselerine öğrenci yetiştirebilmek için burayı bir resim atölyesi yapmaya karar verdik. Bunun için sponsorlar bulduk, ilçe sakinlerinin de yardımıyla bu atölyeyi oluşturduk. Güzel sanatlar liselerine her sene öğrenci gönderiyoruz. Sergimizde 65 akrilik yağlı boya, geri kalanlar da ahşap yakma, sulu boya, guaj boya ve pastel boya olmak üzere toplam 200 adet çalışmamız bulunuyor." - "İsteyince neler yapılabileceğini herkese gösterdik"Yavuz Selim Ortaokulu 8. öğrencisi Mustafa Çeken de en büyük hayalinin güzel sanatlar lisesini kazanmak olduğunu dile getirerek, "Okulumuzda depodan resim atölyesi yaptık. Çok güzel oldu. Kendimiz resimler yaptık. Küçük bir ilçede isteyince neler yapılabileceğini herkese gösterdik. İnşallah seneye Manisa Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanmak istiyorum." diye konuştu.
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