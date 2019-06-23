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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Bodrum'da 'Two Tenors' sahnelendi - MUĞLA Video

Bodrum'da 'Two Tenors' sahnelendi - MUĞLA Video

Bodrum'da "Two Tenors" sahnelendi - MUĞLA - Etkinlikten detay - İzleyicilerden detayBodrum "Two Tenors" sahnelendiMUĞLA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bodrum Konserleri" kapsamında müzikal şov "Two Tenors" sanatseverlerle buluştu.Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki etkinlikte opera sanatçısı tenor Cenk Bıyık ile oyuncu ve tenor Atılgan Gümüş performans sergiledi.Farklı müzik türlerinden eserlerin seslendirildiği, iki tenorun hayatlarından kesitlerin de konu edildiği düellosunu içeren gösteri beğeni topladı.Yerli ve yabancı eserlere yer verilen etkinlikte, izleyenler eğlenceli dakikalar yaşadı.

Müzikal Forma 

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