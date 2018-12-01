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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bodrum'da selin ardından güneş keyfi - MUĞLA

Bodrum'da selin ardından güneş keyfi - MUĞLA

- Bodrum açıklarındaki yelkenli tekneler - Selin izleri - Çay bahçelerinde oturanlar - Sahil bandında yürüyüş yapanlar - Kumsalda ve parkta oynayan çocuklar - Güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşla röportaj - Genel ve detay görüntülerBodrum'da selin ardından güneş keyfi - Önceki gün kuvvetli sağanak ve selin etkili olduğu Muğla 'nın Bodrum ilçesinde halk bugün güneşli havanın tadını çıkardıMUĞLA (AA) - Bodrumlular bugün güneşli havanın tadını çıkardı.Önceki gün kuvvetli sağanak ve selin etkili olduğu Bodrum'da bugün hava sıcaklığı 17 dereceye ulaştı. Güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi.Bazıları yürüyüş yaparken bazıları da balık avlamaya çalıştı. Sahilde güneşlenen Bodrumlular ve turistler, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce düzenlenen Güz Trofesi Yelken Yarışlarını da izledi.Çamurlu sel suları ile rengi kahverengiye dönen denizin, yeniden mavi rengine döndüğü görüldü.

Hava Sıcaklığı Gine Salda Güneşli Hava Güneşli 

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