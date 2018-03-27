Bodrum'da 'Öğretmenim, mikroskoba dokunabilir miyim?' projesi
Bodrum'da "Öğretmenim, mikroskoba dokunabilir miyim?" projesi - Öğrencilerden görüntü - Öğrencilerin mikroskopla ilgilenmesi - Bodrum Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin ile röportaj - Fen bilimleri öğretmeni Senem Tekin ile röportaj - Bir öğrenci ile röp. - Detaylar Bodrum'da "Öğretmenim, Mikroskoba Dokunabilir miyim?" Projesi - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde iki öğretmen, mahalle okullarına giderek öğrencileri mikroskopla tanıştırıyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde "Öğretmenim, Mikroskoba Dokunabilir miyim?" Projesi başlatıldı.Fen Bilimleri öğretmeni Senem Tekin ve Yukarı Mazı İlkokulu Müdürü ve okul öncesi öğretmeni Songül Arslan tarafından geliştirilen ve Bodrum Milli Eğitim Müdürlüğünce desteklenen proje, ilçenin Çamlık Mahallesindeki ilkokulda başlatıldı.Proje çerçevesinde iki öğretmen, Bodrum'un mahallelerindeki ilkokullara giderek yanlarında götürdükleri mikroskop cihazlarını öğrencilere tanıtıyor. Daha önce hiç mikroskop görmeyen öğrenciler de öğretmenlerin anlatımlarıyla mikroskoba dokunup yakından inceleme fırsatı yakalıyor.Bodrum Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, köy okullarında fen laboratuvar olmadığı için bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.
Projeye iki öğretmenin destek verdiğini ifade eden Geçin, "İki öğretmenimiz araçlarının bagajlarına fen laboratuvarlarıyla ilgili çantalarını koydular. Okullardaki öğrencilerimize mikroskopla inceleme yaptırıyorlar. Bu hizmetleri çocuklarımızın ayağına getirdik. Çocuklarımızı mikroskopla buluşturuyoruz." dedi. Fen bilimleri öğretmeni Senem Tekin de öğrencilere fen dersini sevdirmek ve bilim adına faydalı işler yapmak için bu projeyi geliştirdiklerini anlattı.Öğrencilerin projeye ilgi gösterdiklerini belirten Tekin, "Fen bilimlerini daha çok sevdirmek için farklı deneyler yapıyoruz. Var olan deneylerin dışına çıkıp, kimyasal deneyler yapmaya başladık. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Çok yetenekli öğrencilerimiz var. Bunları keşfederek, bu projeyi bütün okullara yaymaya çalışıyoruz." diye konuştu.