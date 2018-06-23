Bodrum'da 'korsan gemilerle' tekne turu meşhur oldu - MUĞLA İzle
Bodrum'da "korsan gemilerle" tekne turu meşhur oldu - MUĞLA - "Korsan gemi" görünümlü tur teknelerinden görüntü - Kalabalık turist kafilesinden görüntüler - Bodrum guletlerinden detay - Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile röportaj - "Korsan gemi" görünümlü tur teknesi sahibi Enver Kantarmış ile röportaj - Günlük tur teknesi çalışanlarından Serhat Macar ile röportaj - Mavi lacivert koylarıyla ünlü Bodrum'un guletlerinin yanı sıra limanlarına sıra sıra dizili korsan gemi görünümlü tur tekneleri de ilgi görüyor - Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon: - "Yaptığımız tanıtım faaliyetlerinin meyvelerini görmek gerçekten çok hoş. Umarım sezon içinde bu artış 100'de yüzlere varacak. Bodrum'un ana hedefi 2012 - 2013 yıllarında yakaladığı doluluk oranını yakalamak" - "Bodrum'u tercih eden ve günübirlik teknelerle mavi tura çıkan misafirlerimiz, gittiği koylarda çok iyi eğleniyorlar. Mutlu da oluyorlar" - "Korsan gemi" görünümlü tur teknesi sahibi Enver Kantarmış: - "Rusya, Ukrayna, Polonya ve Bulgaristan uyruklu turistler yoğun ilgi gösteriyor. Rus pazarında geçen yıla göre daha çok artış var. Bizim konseptimiz farklı olduğu için turistler genelde bizimle çalışıyor. Bütün planlamalarımızı yaptık, 15 Ekim'e kadar tüm günlerimiz dolu"MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Eşsiz mavi lacivert koylarıyla ünlü Bodrum'un guletlerinin yanı sıra limanlarına sıra sıra dizili "korsan gemi" görünümlü tur tekneleri de ilgi görüyor.Türk turizminin gözde merkezlerinden Muğla 'nın Bodrum ilçesinde hizmet veren turizmciler, yaz tatillerini geçirmek için aileleriyle dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlere, en iyi tatil hizmetini sunabilmek için birbirleriyle yarışıyor.Kumbahçe Limanı'nda demirli Bodrum guletleri ile farklı konseptte hazırlanmış "korsan gemi" görünümlü tur tekneleri de yerli misafirlerin yanı sıra, yurt dışından gelen tatilcileri de konuk ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye gelen turistler, sırayla tur teknelerine binerek Bodrum'un maviliklerine yolculuk yapıyor. Rus turistlerin ağırlıkta olduğu gruplar, belirlenen güzergahlardaki koylarda denizin, güneşin ve eşsiz doğanın keyfini sürüyor. - "Müthiş bir yükseliş yakaladık"Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da 2016 - 2017 turizm sezonuna göre müthiş bir yükseliş yakaladıklarını söyledi.
İngiltere, Almanya, Polonya ve Rusya pazarında yükselişlerin devam ettiğine işaret eden Kocadon, "Yaptığımız tanıtım faaliyetlerinin meyvelerini görmek gerçekten çok hoş. Umarım sezon içinde bu artış %100'lere varacak. Bodrum'un ana hedefi 2012 - 2013 yıllarında yakaladığı doluluk oranını yakalamak. Önce bu rakamlara ulaşmak istiyoruz." dedi. Tatilcilerin özellikle mavi turun başlangıcı olan günübirlik teknelere yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Kocadon, şunları dile getirdi:"Bodrum'u tercih eden ve günübirlik teknelerle mavi tura çıkan misafirlerimiz, gittiği koylarda çok iyi eğleniyorlar. Mutlu da oluyorlar. Özellikle Rus turistlerimizi gezdiren teknelerimiz her ne kadar müziğin sesini yükseltseler de eğlenmeye devam ediyorlar. Bu turizm sezonunda, bu yükselişte, ufak tefek hatalarımızı, yanlışlarımızı törpüleyerek, eleştirileri olumlu yönde yaparak çözüm üretmeye çalışacağız. Şu anda yakaladığımız bu performans bizi gerçekten mutlu ediyor.""Korsan gemi" görünümlü tur teknesi sahiplerinden Enver Kantarmış da misafirlerine Karaada, Poyraz, Kızılburun ve Dalgıç koylarında, eşsiz bir tatil imkanı sağladıklarına dikkati çekti.Genel olarak iyi bir turizm sezonu geçirdiklerini anlatan Kantarmış, "Ağırlıklı olarak Rus piyasasıyla çalışıyoruz. Ruslar bu bölgeye ilgi gösteriyor. Misafirlerimizi Karaada'daki termal suya, Poyraz'a, Kızılburun ve Dalgıç koylarına götürüyoruz. Onlar bu turlardan oldukça mutlu ayrılıyorlar. Biz de memnunuz." dedi. - "Rus pazarında artış var"Bodrum koylarına her gün açıldıklarına değinen Kantarmış, şöyle konuştu:"Bazen ay ışığında da tura çıkıyoruz. Rusya, Ukrayna, Polonya ve Bulgaristan uyruklu turistler yoğun ilgi gösteriyor. Rus pazarında geçen yıla göre daha çok artış var. Bizim konseptimiz farklı olduğu için turistler genelde bizimle çalışıyor. Bütün planlamalarımızı yaptık, 15 Ekim'e kadar tüm günlerimiz dolu. Teknelerimizin farklı konseptte olması insanları şaşırtıyor. Bu konsepte 2010 yılından beri devam ediyoruz. İlk başlarda insanlar biraz karşı çıkmıştı ama şu anda taklit yapılmaya başlandı. Biz bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum."Kantarmış sezon başında tanıtım faaliyetleri yürüttükelerini ve heyetleri Bodrum'a getirdiklerini anlatarak, "Bu çalışmaların oldukça faydalarını gördük. İnsanlar küçük teknelerde hareket etmekte güçlük çekerken, bizim bu korsan teknelerde daha rahat hareket etme imkanı buluyor. Ayakkabılarını çıkartmasına da gerek kalmıyor. Emeklerimizin karşılığını da alıyoruz. Teknede 24 personel çalıştırıyorum. Günde dört koy dolaşıyoruz." diye konuştu.