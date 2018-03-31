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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bodrum'da 'Halikarnas Ot Festivali' başladı - MUĞLA

Bodrum'da 'Halikarnas Ot Festivali' başladı - MUĞLA

Bodrum'da "Halikarnas Ot Festivali" başladı - MUĞLA - "Halikarnas Ot Festivali" - Festivalin açılış etkinliğinde yürüyenlere eşlik eden bisikletli grup - Stantlardan görüntü - "Merhaba" isimli sergiden görüntü - Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ın konuşması - Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un konuşması - Halk oyunları gösterisiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Halikarnas Ot Festivali" başladı.
Bodrum Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar Bodrum Belediye Meydanı ile Kumbahçe sahiline yürüdü.Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un eşliğinde, açılış kurdelesi olarak hazırlanan ve üzerine otların serildiği ip kesildi.Açılışa katılanlar, "Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın fotoğraf ve resimlerinden oluşan "Merhaba" isimli serginin yanı sıra açılan stantları ziyaret etti.Bodrum Kaymakamı Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, festivallerin sosyal hayata renk kattığını, ekonomiye ve tanıtıma da katkıda bulunduğunu belirterek, yakın zamanda ilçede iki ayrı ot festivalinin düzenlendiğini anımsattı.Yılmaz, "Bodrum turizm kenti. Turizmde bir misafiriniz geldiği zaman öncelikle iyi bir kalacak yer, sonrada kaliteli yöresel ürünleri yemek istiyor. Turizmde yemek kültürü çok önemli. Sağlıklı beslenme açısından önemli. Bu sene otu sanki yeniden keşfetmiş gibi olduk. Biliyorsunuz bu üçüncü ot festivalimiz." dedi.
Bodrum Belediye Başkanı Kocadon da ot festivallerin ilçe coğrafyasının zenginliğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.
Çeşitli otların tanıtımı ve satışı yapılan etkinlikte, Ege otları yemek yarışması, Girit mutfağı ot yemeklerini sunumu ve dans gösterileri de yer alacak.

Yemek Yarışması Ağaçlı Festival Bisiklet Sosyal Hayat 

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