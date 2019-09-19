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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bodrum'da cam sanatı sergisi - MUĞLA İzle

Bodrum'da cam sanatı sergisi - MUĞLA İzle

- Kültür ve Turizm Bakanlığı cam sanatçısı Menekşe Bilgiç'in sergisi - Bodrum ilçesinde açılan sergiyi ziyaret edenler - Sanatçı Menekşe Bilgiç ile röportaj - Sergideki eserlerBodrum'da cam sanatı sergisi - Kültür ve Turizm Bakanlığı cam sanatçısı Menekşe Bilgiç'in dördüncü kişisel sergisi, sanatseverlerle buluştuMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı cam sanatçısı Menekşe Bilgiç'in dördüncü kişisel sergisi açıldı.Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki sergide, Bilgiç'in 110 eseri yer alıyor.Murano cam sanatını tezhip ve hat sanatıyla birleştiren, camdan takılar ve farklı objeler üreten Bilgiç, antika niteliğindeki anahtar ve kamalar üzerine cam sanatı uygulamalarını da sergiledi.Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mu'ya Atıf, açılsın kapılar artık" adını verdiği sergisindeki eserlerine kuantum, tasavvuf ve mitolojiye olan ilgisini yansıtmaya çalıştığını söyledi.

Farklı eserlerlerle yaşamın döngüselliğini ifade ettiğini belirten Bilgiç, daha çok yaşam, ölüm ve aydınlanma konularını işlediğini aktardı.Menekşe Bilgiç, " Muğla 'nın adının Mu kıtasından kaynaklandığını düşünüyorum. Sergi için o nedenle Bodrum'u seçtim." ifadesini kulladı.Bilgiç'in sergisi, 22 Eylül'e kadar açık kalacak.

Muhabir Mitoloji Hat Sanatı Tasavvuf 

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