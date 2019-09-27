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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Bodrum'da 5. Rusya Kültür Günleri - MUĞLA

Bodrum'da 5. Rusya Kültür Günleri - MUĞLA

- Bodrum'da 5. Rusya Kültür Günleri - Etkinliğin yapıldığı Bodrum İskele Meydanı'ndan ve katılımcılardan görüntüler - İkram edilen yiyeceklerden ve el yapımı eşyalardan görüntüler - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın konuşması - Öğrencilerin dansları ve enstrüman çalmasıBodrum'da 5. Rusya Kültür Günleri - Rus ve Türk mutfağından lezzetler tatilcilerin beğenisine sunulduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, 5. Rusya Kültür Günleri etkinliği düzenlendi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve bodrum.com.ru internet sitesinin iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Bodrum İskele Meydanı'na kurulan stantlarda Rus ve Türk mutfağından lezzetler tatilcilerin beğenisine sunuldu.Etkinlik kapsamında yerli ve yabancı öğrencilerin sunduğu dans gösterileri katılımcıların ilgisini çekti.Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğe destek vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Etkinliği Rusya'da da yapmak istediklerini ifade eden Aras, bu iş birliğinin geleceğe ışık tutacağını dile getirdi.Bodrum.com.ru sitesinin kurucusu Sergey Klyuev de etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.Etkinlikler, Bodrum ve Rusya'ya özgü yemekler ile kültürel değerlerin tanıtımı ve senfoni orkestrası konseri dinletisiyle devam etti.

Yabancı Öğrenciler İnternet Sitesi Senfoni Orkestrası Yabancı Öğrenci Öğrenciler 

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