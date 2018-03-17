Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Bizim Köyün Şarkısı' filminin özel gösterimi başkentte yapıldı - ANKARA

'Bizim Köyün Şarkısı' filminin özel gösterimi başkentte yapıldı - ANKARA

"Bizim Köyün Şarkısı" filminin özel gösterimi başkentte yapıldı - ANKARA - "Bizim Köyün Şarkısı" filminin özel gösterimi - "Güldüy Güldüy Show Çocuk" ekibinden detaylar - Yönetmen Tuğçe Soysop ile röportaj - Berat Efe Parlar ile röportaj - Dora Dalgıç ile röportaj"Bizim Köyün Şarkısı" filminin özel gösterimi başkentte yapıldı - Başrollerinde "Güldüy Güldüy Show Çocuk" ekibinin yer aldığı film, İstanbul'dan köye taşınan bir ailenin yaşadıklarını anlatıyorANKARA (AA) - Başrollerinde "Güldüy Güldüy Show Çocuk" ekibinin yer aldığı "Bizim Köyün Şarkısı" filminin özel gösterimi başkentte yapıldı.Next Level Alışveriş Merkezi'ndeki sinemada salonundaki özel gösterim öncesinde filmin yönetmeni Tuğçe Soysop ve oyuncuları Berat Efe Parlar, Dora Dalgıç, Esat Polat Güler ve Eda Döğer basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Yönetmen Soysop sevgi dolu bir film çektiklerini, çocukların bir araya geldiği zaman ne kadar güzel şeyler yapılabileceğini gösterdiklerini söyledi.

Yazın çocuklarla keyifli bir çalışma gerçekleştirdiklerini ve ailecek izlenecek film yaptıklarını dile getiren Soysop, İstanbul'dan köye taşınan bir ailenin yaşadığı olayları anlattıklarını ifade etti.
Filmin oyuncularından Berat Efe Parlar da aile tadında bir film çektiklerini, dostluğu ve kardeşliği anlattıklarını vurguladı. Filmi herkesin izlemesini tavsiye eden Parlar, emeği geçenlere teşekkür etti.Oyunculardan Dora Dalgıç ise filmin emek, sevgi ve saygı üzerine kurulu olduğunu dile getirdi. Rollerini severek oynadıklarını ifade eden Dalgıç, filmi küçük büyük herkesin izleyebileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından oyuncular seyircilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hatıra Fotoğrafı Başkent Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Ankara'da Şimşekli GeceAnkara'da Şimşekli Gece
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı