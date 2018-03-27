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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
'Bizim Köyün Şarkısı' 30 Mart'ta vizyona girecek - İSTANBUL

'Bizim Köyün Şarkısı' 30 Mart'ta vizyona girecek - İSTANBUL

"Bizim Köyün Şarkısı" 30 Mart'ta vizyona girecek - İSTANBUL - Galadan detaylar - Çocuk oyuncularla röportaj - Katılımcılarla röportaj - Detaylar"Bizim Köyün Şarkısı" 30 Mart'ta vizyona girecekİSTANBUL (AA) - BKM'nin yapımcılığını üstlendiği "Bizim Köyün Şarkısı" adlı film, 30 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.Başrolünde sadece çocukların yer aldığı filmin özel gösterimi, BKM Tiyatro'da gerçekleştirildi.
Etkinlikte, filmde yer alan Güldüy Güldüy Show Çocuk oyuncuları, Barış Manço'nun "Yine Yol Göründü Gurbete" şarkısını özel bir koreografi ile seslendirdi.Gösterime Mustafa Erdoğan, Pınar Altuğ, Açelya Akkoyun, Başak Pelister, Yonca Evcimik, Doğa Rutkay, Güldür Güldür yazar ve oyuncu kadrosu, Burak Kut ve Pelin Körmükçü gibi isimler çocuklarıyla birlikte katıldı.
Yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop'un oturduğu film, İstanbul 'dan Muğla'ya taşınmak zorunda kalan bir baba ve iki çocuğunun köy hayatına alışma sürecini mizahi bir dille ele alıyor.Komedi ve aile türündeki filmin oyuncu kadrosunda Tansel Öngel, Güneş Sayın, Berat Efe Parlar ve Dora Dalgıç yer alıyor.

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