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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bizans dönemine ait köprü turizme kazandırılacak - BATMAN

Bizans dönemine ait köprü turizme kazandırılacak - BATMAN

- Pırapipıra Köprüsü - Batman Çayı - İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı ile röportaj - DetaylarBizans dönemine ait köprü turizme kazandırılacak - Batman Çayı üzerinde Bizans döneminde 40 ayak üzerine kurulduğu belirtilen Pepıra Köprüsü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında aslına uygun restore edilecek - Karayolları Bölge Müdürlüğünce 15 milyon lira bütçe ile yaklaşık 3 yılda tamamlanması beklenen restorasyon sonrası tarihi köprü turizme kazandırılacak - Kültür ve Turizm İl Müdürü İhsan Aslanlı: - "İlk etapta köprünün var olan 13 ayağındaki taşlar sökülerek aslına uygun şekilde yükseltilecek. Sondaj ile diğer ayaklar ortaya çıkarılıp turizme kazandırılacak. Köprü turizm destinasyonu açısından önemli"BATMAN (AA) - SELMAN TÜR - Batman Çayı üzerinde Bizans döneminde 40 ayak üzerine kurulduğu belirtilen Pepıra Köprüsü restore edilerek turizme kazandırılacak.Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce tarihi köprünün restorasyonu için hazırlanarak sunulan proje, Karayolları Bölge Müdürlüğünce kabul edildi.Yapılan ihale sonucu tarihi köprü 15 milyon lira bütçe ile aslına uygun olarak restore edilecek.İlk etapta köprünün su üzerinde görülen 13 ayağı ile ilgili düzenleme yapılacak. Daha sonra sondaj çalışması ile köprünün su altında kalan ayaklarına ilişkin de çalışma gerçekleştirilecek.Yaklaşık 3 yılda tamamlanması planlanan restorasyon ile tarihi köprünün turizme kazandırılması hedefleniyor. - "Köprü turizm destinasyonu açısından önemli"İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batman Çayı üzerindeki Pepıra Köprüsü'nün Bizans dönemine ait önemli eserlerden olduğunu söyledi.

Köprü ile ilgili arkeolog ve sanat tarihçilerinin çeşitli çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Aslanlı, "Mezopotamya'nın hepsi kültür ve tarihtir. Çok Ayaklı Köprü olarak da bilinen tarihi köprü bölgedeki önemli köprülerden biri. Bizans dönemine ait olduğu yönünde bilgiler ortaya çıkarıldı. Bizans dönemi özelliklerine haiz bir köprü." diye konuştu.
Geçen yıl hazırladıkları projenin onaylanması ile ihalenin gerçekleştirildiğini aktaran Aslanlı, köprünün restorasyonuna önümüzdeki günlerde başlanacağını dile getirdi.Aslanlı, şunları kaydetti:"Şu anda tescilini yaptığımız 13 ayak var. Ama kaynaklar 40 ayaklı olarak belirtiyor. İlk etapta köprünün var olan 13 ayağındaki taşlar sökülerek aslına uygun şekilde yükseltilecek. Sondaj ile diğer ayaklar ortaya çıkarılıp turizme kazandırılacak. Köprü, Malabadi Köprüsü, Mor Kiryakus Manastırına yakın. Köprü turizm destinasyonu açısından önemli."

Restorasyon Destina Tarihçi Lyon Muhabir 

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