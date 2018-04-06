''Biz Anadoluyuz Projesi'' - BİLECİK

- Ardahanlı öğrencilerin Bozüyük ve Söğüt ilçelerinde tarihi mekanları ziyareti - Öğrencilerin Bilecik li ailelere teslimi - Öğrencilerin Bilecik Valiliği Ziyareti - Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ın konuşması - Öğrencilerin Bilecik Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi ziyareti "Biz Anadoluyuz" projesiBİLECİK (AA) - İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen ''Biz Anadoluyuz Projesi'' kapsamında Bilecik gezisine katılan Ardahanlı öğrenciler, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın ve Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı ziyaret etti, tarihi mekanları gezdi.İçişleri Bakanlığınca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 50 bin çocuğun ülkenin farklı illerini ziyaret etmesi amacıyla yürütülen projeden yararlanan Ardahanlı 90 öğrenci, Vali Büyükakın'ı ziyaret etti.Valilik Toplantı Salonu'nda öğrencilerden bir grubu kabul eden Büyükakın, onlarla bir süre sohbet etti, sorularını yanıtladı.Vali Büyükakın, yaptığı konuşmada, Biz Anadolu'yuz Projesi'nin amacının Türkiye'nin dört bir yanından güzel dostluklar kurmak için öğrencileri buluşturmak, onları bir araya getirmek, doğudaki ve batıdaki iller arasında köprüler kurmak, kardeşlik köprülerini yeniden onarmak, barışın ve kardeşliğin tohumlarını yeniden ekmek ve var olan tohumları yeşertmek olduğunu söyledi.
''Güçlü ve güzel Türkiye'nin geleceğini yeniden güçlü bir şekilde hazırlamak'' istediklerini vurgulayan Büyükakın, şöyle konuştu:''Gittiğiniz zaman buradaki gezdiğiniz yerleri anlatacaksınız. Ama aynı zamanda buradaki kardeşlik hikayelerini de anlatın. Belki şimdi farkında değilsiniz ama bundan 20 - 30 yıl sonra Bilecik 'te bir dostunuzun, kardeşinizin ve arkadaşınızın olması ayrı bir güzellik olacak. Biz Anadolu'yuz Projesi'nin çocukları 30 yıl sonra bizlerin yaşlarına geldiğinde çok inanılmaz anıları olacak. Gözlerinizde Türkiye'nin, gelecekteki güçlü Türkiye'nin, huzur, barış ve kardeşlik içindeki Türkiye'nin ışıklarını görüyorum. İnşallah bu projemiz bir an önce kardeşler arasındaki husumetin bitmesine vesile olur. Kardeşlik köprülerinin kurulmasını sağlayacak bir proje olur. Anadolu, dünyanın birçok coğrafyasında karşılığı ve eşi bulunamayacak bir yer. Anadolu sadece coğrafi bir yer değil. Anadolu bir ruh. Anadolu bin yıllık barışın ve kardeşliğin ruhu. Anadolu'nun ruhunda barış ve kardeşlik var. Anadolu'nun ruhunda başka ülkelerin insanlarının kaynaklarını sömürmek, gözyaşlarını ve kanlarını dökmek yok. Önümüzdeki süreç Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde yükselme süreci olacak. Türkiye, önümüzdeki yıllarda gerçekten önce dünyanın ilk on büyük ekonomisinin içine girecek ondan sonra da belki ilk 5'e, ondan sonra ilk 3'e girecek şekilde büyüyecek. Bu Türkiye'yi sizler inşa edeceksiniz. Sizlere inancımız büyük. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Bu cumhuriyet sizlere emanet, bu ülke sizlere emanet'. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini sizler inşa edeceksiniz.''Ardahanlı çocuklar, Şeyh Edebali Türbesi ile Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini gezdikten sonra Belediye Başkanı Yağcı'yı ziyaret etti.