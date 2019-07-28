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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Bir tonluk 'Paşa' alıcısını bekliyor - ERZURUM

Bir tonluk 'Paşa' alıcısını bekliyor - ERZURUM

Bir tonluk "Paşa" alıcısını bekliyor - ERZURUM - Bir tonluk boğa Paşa'dan detaylar - Besici Arap Ak'ın açıklamasıBir tonluk "Paşa" alıcısını bekliyor - Erzurum 'da, "Paşa" isimli yaklaşık 1 tonluk boğa, 19 bin liradan satışa sunulduERZURUM (AA) - Erzurum 'da "Paşa" adlı yaklaşık 1 tonluk boğa, 19 bin liradan satışa çıkarıldı.Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum 'da, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla büyükbaş hayvanlar Canlı Hayvan Pazarı'ndaki yerini almaya başladı.
Yıl boyu büyük emeklerle besledikleri hayvanlarını pazarda satışa çıkaran besiciler ile vatandaşlar, sıkı pazarlıklara giriyor.Besici Arap Ak, AA muhabirine, bölgede kurban fiyatlarının normal olduğunu belirterek, "İnşallah tosunları satarız ve besicinin de alıcının da yüzü güler. Kurban fiyatları geçen yılla hemen hemen aynı." dedi.
Sattığı "Paşa" adlı simental cinsi boğayı yaylada saman ve arpa vererek özenle beslediğini anlatan Ak, "Pazarda şu anda bulunan en büyük hayvan bu. Üç gün önce tartıldığında 952 kilogram civarındaydı, şimdi çok rahat 1 ton olmuştur. 19 bin lira civarında satacağız." diye konuştu.

Tosunlar Büyükbaş Hayvanlar Büyükbaş Hayvan Hayvancılık Kurban Fiyatları 

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