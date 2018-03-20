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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
'Bir Destanın Türküsü Çanakkale' programı - BURSA Video

'Bir Destanın Türküsü Çanakkale' programı - BURSA Video

"Bir Destanın Türküsü Çanakkale" programı - BURSA - Türkü ve şiir okunmasından görüntülerBURSA (AA) - Bursa 'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü kapsamında "Bir Destanın Türküsü Çanakkale" programı düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan program Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde sahnelendi.Çanakkale ruhunu yaşatan eserlerden oluşan geniş bir repertuvara yer verilen programda günün anlamına özel olarak seçilmiş şiirlerle "Çanakkale Türküsü", "Eledim Eledim" ve "Hastane Önünde İncir Ağacı" gibi eserler seslendirildi.Zaman zaman sanatseverlerin de eserlere eşlik ettiği etkinlik sonunda Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi uzun süre ayakta alkışlandı.

Akkale Kışla 

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