Bir asır çürümeyen andezit kente güzellik katıyor - ERZİNCAN İzle
- Andezit taşının kamyondan indirilişi - Fabrikaya getirilmesi - Taşların kesilmesi - Taşların ustaların ellerinde şekil alması - Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'un açıklaması - Kesimi yapılan taşların şekillenmesi - Andezit taşından üretilen ürünlerin görüntüsü - Park bahçe ve kaldırımlardaki andezit taşı - Erzincan 'da belediyenin kurduğu fabrikada üretilen, sıcak ve soğuğa dayanıklılığı sayesinde kullanım ömrü bir asrı bulan andezit taşı, hem cadde ve parklara güzellik katıyor hem de belediye bütçesine katkı sunuyor - Belediye bütçesine yıllık 3 milyon lira katkı sunan andezit taşı, kaldırımlardan bordürlere, cami şadırvanından dış cephe kaplaması ve barbekü yapımına kadar birçok alanda kullanılıyor - Erzincan Belediye Başkanı Başsoy: - "Şehrimizdeki bütün kaldırımlarımızı, bordürleri, parklardaki yolları andezitten yapıyoruz. Sadece ihtiyacımız kadar üretebildiğimiz için ürünlerimizi piyasaya satamıyoruz"ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan 'da belediyenin kurduğu fabrikada üretilen, özellikle kaldırımlarda kaplama taşı olarak kullanılan andezit taşı, sıcağa ve soğuğa dayanıklılığı sayesinde bir asır kullanılarak hem belediye bütçesine katkı sağlıyor hem de sokakları süslüyor. Erzincan Belediyesince 12 yıl önce kurulan ve 2016'da kapasitesi artırılan Andezit Taşı Fabrikası'nda, gece gündüz çalışan iççiler belediyenin ihtiyaçları için andezit taşı işliyor.İşçilerin fabrikada makineler yardımıyla işleyerek çeşitli şekiller verdiği andezit taşları, belediye görevlilerince kaldırımlardan bordürlere, cami şadırvanından dış cephe kaplamasına, piknik alanlarındaki barbekü yapımından dekoratif amaçlı inşaat işlerine kadar birçok alanda kullanılıyor.Sıcağa ve soğuğa dayanıklılığı sayesinde bir asır kullanım ömrü olan andezit taşları, caddelerdeki kaldırımların kaplanması başta olmak üzere şehrin birçok yerinde kullanılarak cadde ve parklara güzellik katıyor.Dayanıklılığı dolayısıyla kışın caddelere yapılan tuzlama çalışmasından da etkilenmeyen andezit taşı, belediye bütçesine ciddi girdi sağlıyor. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, andezit taşının işlenip kullanılması için kentte bir fabrika kurduklarını anlatarak, bu taşın hammaddesini fabrikaya 17 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 100 dekarlık Karatepe mevkisinden temin ettiklerini bildirdi.Fabrikada, 7 gün 24 saat çalışan 19 personelin günlük ortalama 350 metrekare alanı kaplayacak andezit taşı ürünleri ürettiğini anlatan Başsoy, andezit taşının bir asırlık ömrü olduğuna işaret etti. - Fabrikanın kapasitesi artırıldıBaşsoy, betonla yapılan zemin kaplamalar ile kaldırımların 10 yıl sonra yıpranmaya başladığını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:"Ürettiğimiz andezit kaplama taşının ömrü yaklaşık yüz yıl, belki daha uzun süre de dayanabilir. 2006 yılında yaklaşık yılda 40 bin metrekare kaplama üretecek şekilde iki tane atölyemizle üretim yapıyorduk. 2016 yılında göreve gelince kapasiteyi yüzde 30 arttırarak şu anda yıllık 68 bin metrekareye üretim yapılabilecek hale getirdik."Andezit taşının şehre güzellik kattığını vurgulayan Başsoy, "Fabrikada kaldırım kaplama taşı, bordür, ana cadde ve park bahçeler için küp taş, duvar kaplama taşları üretiyoruz. Piknik alanlarındaki park bahçelere yerleştirdiğimiz barbeküleri de ürettiğimiz bu taştan engellilerin rahat hareket etmesi için oluşturulan engelli rampalarını da yapıyoruz." diye konuştu. - Andezit, belediye bütçesine ciddi katkı sağlıyorBaşsoy, andezitin birçok alanda kullanıldığına değinerek, şunları aktardı:"Kendi coğrafyamızda ve bu yöreye uygun çıkardığımız andezit taşı, caddelere atılan tuzdan, kar küreme çalışmalarından, dondan ve güneşten etkilenmediği için belediye olarak çok büyük ekonomik tasarruf sağlıyoruz. İl dışından bu taşa ciddi talepler oluyor ama 2006 yılından beri bu taşı sadece Erzincan 'da kullanıyoruz."Diğer kentlerden gelen talepleri karşılayamadıklarını ifade eden Başsoy, "Şehrimizdeki bütün kaldırımlarımızı, bordürleri, parklardaki yolları andezitten yapıyoruz. Sadece ihtiyacımız kadar üretebildiğimiz için ürünlerimizi piyasaya satamıyoruz. Yıllık yaklaşık 3 milyon lira piyasa değerinde taş üretiyoruz, bu da Erzincan Belediyesine ciddi manada bir katma değer sağlıyor." bilgisini paylaştı. - Andezitten 20 çeşit ürün elde ediliyor Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Andezit Taşı Fabrikası Şefi Gökmen Polat da fabrikada andezit taşından yaklaşık 20 çeşit ürün elde ettiklerini ifade ederek, ürünleri vinçler yardımıyla Karatepe mevkisinden alıp kamyonlara koyarak yine vinçler ile fabrikaya indirdiklerini dile getirdi.Taşların bloklar halinde fabrikada istiflendiğini söyleyen Polat, bunların daha sonra talebe göre fabrikanın ilgili bölümüne alınarak işlendiğini vurguladı.Polat, taş bloklarının kesilip küçük parçalara ayrılarak çeşitli ürünler elde edildiğini anlatarak, bu ürünlerin de belediyece kullanılarak şehrin peyzajına güzellik kattığını kaydetti.