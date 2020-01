Binlerce vatandaş, Domaniç Dağları'nda karın keyfini çıkardı

--Vatandaşların eğlenceleri

--Vatandaşlardan Faruk Bozbey'in Konuşması

--Vatandaşlardan İlker Bağdemir'in Konuşması



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Her mevsim doğa güzelliği ile adından söz ettiren Kütahya'nın Domaniç dağlarına çevre il ve ilçelerden vatandaşlar akın etti. Domaniç-İnegöl yolu arasında kalan Domaniç dağları Kocayayla, Topuk Yayla Tabiat Parkı ve Çatalalıç mevkilerinde 1 buçuk, 2 metre karın altında fotoğraf çekmek, sucuk ekmek yapmak, kızaklara binmek, kardan adam yapmak ve kartopu oynamak için yüzlerce araç çeşme başlarını doldurdu. Adeta yol kenarlarında park edecek yer kalmadı. Ayrıca birçok OffRoad araçları ve yürüyüş ekipleri macera için Domaniç dağlarını seçti. Ziyaretçilerden Faruk Bozbey, yaptığı açıklamasında, “Bizler İnegöl’de mobilya işi yapıyoruz. Ne yazık ki İnegöl’e kar düşmedi. Bu sebepten dolayı arkadaşlarımızın sosyal medya paylaşımları ve haberlerde gördüğümüz üzere Domaniç dağlarına çok güzel kar yağmış. Zaten yazları hatta her mevsim ilgi çeker. Özellikle bu aylarda kış manzarası ayrı bir ilgi çekiyor. İnsanlar, zor şartlarda dahi olsa şu an eğlenmeye gelmiş. Bizlerde bu güzel yerleri görmeye geldik. Burada manzara harika, çocuklar eğleniyor. Bizlerde bu karın tadını çıkarmaya geldik” dedi.

Domaniç Dağlarına ailesi ile sucuk ekmek yapmak için gelen İlker Bağdemir, “Ailem ve arkadaşlarım ile Domaniç dağlarına piknik yapmaya geldik. Güzel bir kar var yaklaşık 1 metrenin üzerinde. Evden odun getirerek ateşimizi yaktık, yiyeceklerimizi hazırladık. Çoluk çocuk buraya eğlenmeye geldik. Güzel bir gün geçireceğiz inşallah bugün. Tüm arkadaşlarımızı da davet ediyoruz buraya” diye konuştu.





loading...