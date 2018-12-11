Bingöl ve Tunceli'nin ilçelerinde kar yağışı etkili oldu Haberi

-insanların karda yürümesi

-Çocukların kar topu atması

-Çocukların kar altında yürümesi

-bir vatandaşın karla ilgili düşüncesini anlatması

-Genel ve detay



( BİNGÖL ) BİNGÖL



- Bingöl'ün Karlıova ile Tunceli'nin Ovacık ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ise fırtına nedeniyle okullar tatil edildi. Meteoroloji'nin uyardığı kuvetli sağanak, kar yağışı ve fırtını etkili olmaya başladı.

Sabah saatlerinde Elazığ'da yağmur yağışı etkili olurken, Sivrice ilçesinde yağış ve fırtına nedeniyle okullar tatil edildi. Bingöl'ün Karlıova ile Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ise kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle her iki ilçede beyaza büründü.Kar yağmasına en çok çocuklar sevindi. Okul çıkışı kara yakalanan öğrenciler kar topu oynadı.Vatandaşlar, beklenen kar yağışının bu kış erken geldiğini söyledi.



Öteyandan meteorolojide uyarısını sürdürerek, özellikle fırtınaya karşı tedbirli olunmasını istedi. (AT-HİV-

