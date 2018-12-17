Bingöl’ün ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı

-Karda yürüyenler

-karda temizlik yapan bir esnaf

-Araçların gitmeye çalışması

-Bir Vatandaşla ile röportaj

-Genel ve detay



( BİNGÖL ) BİNGÖL



- Meteorolojinin uyardığı kar yağışı Bingöl’ün Yedisu ve Karlıova ilçelerinde etkili olmaya başladı.

Yedisu ilçesi kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Meteoroloji Bingöl’ün yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı uyarısı yaptı. Uyarının ardından Yedisu ve Karlıova ilçelerinde kar yağışı başladı.

Karılova’da kar hafif yağarken, Yedisu’da etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ilçe kısa sürede beyaza büründü. Bazı vatandaşlar iş yerlerinin önündeki karı temizledi.Sürücülerde kar da araçlarıyla dikkatli şekilde seyretmeye çalıştı. Bugün tekrar bir uyarı yapan meteoroloji,Bingöl merkezde kuvvetli yağmur, yüksek kesimler de de kar yağışının etkili olacağını bildirdi.

