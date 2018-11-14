Bingöl'ün ilçeleri karla beyaza büründü

-Araçların geçmesi

-Yolda yürüyenler

-Çocuklarım araçtan kar alarak oynaması

-Fotoğraf çektirenler

-Röportaj



( BİNGÖL ) BİNGÖL



- Bingöl’ün yüksek kesimlerinde bulunan Karlıova ve Yedisu ilçelerinin merkezine mevsimin ilk karı düştü. Meteorolojini önceden uyardığı kar yağışı gece saatlerinde Bingöl'de Karlıova ve Yedisu ilçelerinde başladı.

Kar yağışı nedeniyle her iki ilçede kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışına dışarda yakalanan bazı kişiler fotoğraf çekerken, bazı çocuklar da karla oynadı. Kar aynı zamanda kartpostallık görüntüler de oluşturdu. Özlemle beklenen kar yağışının geldiğini belirten vatandaşlar, yağışların bolluk bereket getirdiğini söyledi.





