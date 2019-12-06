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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Bingöl'de karla mücadele Haberi

Bingöl'de karla mücadele Haberi

Karlıova kar temizleme detayı

Kar Temizleme Kar Topu Karla Mücadele Öğrenciler Kar Yağışı 

-Ekiplerden detay
-Genel detay
-Röp
-Yedisu çocukların kar topu detay

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan yağışlardan sonra kar temizleme çalışması aralıksız bir şekilde devam ederken, Yedisu ilçesinde de çocuklar karın tadını çıkartıyor. Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçelerde 15 santimetreye kadar ulaşan kar nedeniyle, belediye ekipleri ummalı bir çalışma yürütüyor. Özellikle ana cadde ve mahallelerde kepçelerle kamyonlara yüklenen kar, ilçe dışına taşınıyor. İlçelerde karla mücadele çalışması devam ederken, öğrenciler de ders arasında kar topu oynayarak karın tadını çıkartıyor. Karlıova'da karla mücadele çalışmasına katılan Yaşar Kara, “Karlıova belediyesi olarak insanlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz çift vardiya halinde çalışıyor. Sokaklar, mahalleler her tarafta çalışma yürütüyoruz, elimizden geldiğince” dedi.
Öte yandan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü hizmet ağı içinde bulunan yolların ulaşıma açık olduğu belirtildi.
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