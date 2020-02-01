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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bingöl’de karla mücadele, 197 köy yolunun açılması için çalışma yürütülüyor

Bingöl’de karla mücadele, 197 köy yolunun açılması için çalışma yürütülüyor

Sancaklı köyünden detay

Kar Kalınlığı Bild Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Genel detay
-Karla mücadele detay
-Yol çalışması detay
-Röp

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de etkili olan kar nedeniyle kapanan 197 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma yapılıyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Bingöl genelinde kar yağışı aralıklarla 2 gün süreyle etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 197 köy yolu ulaşıma kapandı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, valilik koordinesinde İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri yol açma çalışmasına başladı.
Bölgede 11 ekibin, 48 araç ve 108 personelle yol açma çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdüğü bildirildi.
Yaklaşık 15 kilometrelik yolun kar nedeniyle kapandığını belirten Sancaklı köyü muhtarı Bayram Baynal, “80 haneli merkeze bağlı Sancaklı köyü muhtarıyım. 2 gündür etkili olan kar nedeniyle köy yolumuz tamamen kapanmıştı. Sabah saatlerinden itibaren il özel idare ekipleri kapalı olan 15 kilometrelik yolumuzu yoğun bir çalışma yaparak ulaşıma açtı"dedi.
(MAÇ-HİV-
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