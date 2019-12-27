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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Bingöl’de kar etkili oldu, 92 köy yolu ulaşıma kapandı İzle

Bingöl’de kar etkili oldu, 92 köy yolu ulaşıma kapandı İzle

Gece kar yağışı detay

Yağış Uyarısı Kar Kalınlığı Köy Yolları Kar Yağışı 

-Bingöl merkez kar yağışı detay
-Genel detay
-Karlıova detay
-Röp

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de kent merkezi ve ilçelerde dün gece saatlerinden itibaren kar yağışının yoğun olarak etkisini göstermesi nedeniyle 92 köy yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün yağış uyarısının ardından Bingöl merkez dahil ilçelerde kar yağışı dün geceden itibaren yoğun şekilde etkili olmaya başladı.
Şehir merkezinde yer yer 10 santimetreye ulaşan kar kalınlığı ilçelerde 20 santime kadar çıktı. Kent genelinde 92 köy yolu ulaşıma kapandı.Kapanan köy yollarının açılması için bugün sabah itibariyle daha önceden Valilik İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazır edilen " Karla Mücadele" ekipleri çalışmaya başladı.
Güne kar yağışıyla uyanan esnaf iş yerinin önünü, işe gidecekler ise araçlarını temizledi. Öteyandan kar kentte kartpostallık görüntüler de ortaya çıkardı. Kent merkezinde kar yağışının bu yıl geç geldiğini belirten vatandaşlardan Ramazan Tunç, “Bingöl merkezde beklenen kar yağışı 1 ay gecikmeli de olsa da sonunda yağdı. Kar yağışı bizi çiftçilerimiz ve kayak tesisimiz açısından sevindiriyor. Özlem duyduğumuz kayakları yapacağız. Hastalıklar da ortadan kalkacaktır. Yağmurdan dolayı merkezde pek kar tutmadı ama yüksek kesimlerde kar bayağı yağmaya başladı”dedi.
Bu sabah kent merkezi ve ilçelerin kara bürüdüğünü gördüğünü belirten vatandaşlardan Ali Karaoğlu ise “Yeni yıla kar yağışıyla, bereketle gireceğiz. ar yağışının olması iyidir. Kar zor olduğu kadar güzeldir. Ortaya kartpostallık görüntüler çıkıyor”ifadelerini kullandı.
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