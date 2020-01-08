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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bingöl’de heyelan yol kapattı, ekipler açtı

Bingöl’de heyelan yol kapattı, ekipler açtı

Kar temizleme çalışması detay

Bild Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Heyelanı temizleme detay

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de kar yağışı sonrası oluşan heyelan yol kapattı, ekipler uzun uğraşlar sonucu açtı. Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerinde kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapanırken, Kale köyüne bağlı Canut mezrasın da ise heyelan meydana geldi.Heyelandan dolayı kapanan mezranın yolunun açılması için bölgeye Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı. Öte yandan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Aslanbeyli, Doğuyeli, İnandık ve Kale köylerinin yolunun da karla mücadele ekipleri tarafından ulaşıma açıldığı bildirildi.
(AB-HİV-
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