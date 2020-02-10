Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bingöl’de bir ilçede eğitime ara verildi, kapalı köy yollarında çalışma sürüyor

Bingöl’de bir ilçede eğitime ara verildi, kapalı köy yollarında çalışma sürüyor

İl Özel İdare Ekiplerinin Karla Mücadele çalışmalarından detaylar

( BİNGÖL ) BİNGÖL

Bild Köy Yolları Taşımalı Eğitim Kar Yağışı 


- Bingöl’de haftasonu etkili olan kar nedeniyle Adaklı ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verilirken, kapalı olan 73 köy yolunda ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Bingöl genelinde haftasonu etkili olan kar nedeniyle Adaklı ilçesinde eğitime bugün ara verildi.
Adaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Öte yandan kar yağışı ve tipinin etkisiyle birçok köy yolu da ulaşıma kapanmıştı. Valilik koordinesindeki İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü, kapalı olan 73 köy yolunda çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğünü bildirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı