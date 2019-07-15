Bezuvar dağ keçileri sürü halinde görüntülendi Haberi



- Tunceli'de 3 bin rakımlı Munzur Dağı'nın zirvesinde doğa fotoğrafçısı tarafından, sürü halindeki dağ keçileri objektiflere yansıdı. İstanbul’da yaşayan ve tatil için memleketi Tunceli’ye gelen doğa fotoğrafçısı Ayhan Esen gezinti amaçlı Munzur Dağları’nın zirvesine çıktı. Bu sırada Bezuvar dağ keçilerini sürü halinde gören Esen, onları görüntüledi. Sürü halindeki dağ keçileri güzel görüntüler ortaya çıkardı. Tatil için Akdeniz ve Ege’ye gitmek yerine memleketini tercih ettiğini belirten Ayhan Esen, “Memleketimiz muhteşem doğası ve yaban hayatının zenginliğiyle apayrı bir coğrafya. Munzur Dağları’na gezmeye çıktığım bir gün sürü halindeki dağ keçileriyle karşılaştım. Görüntü ve fotoğraflarını çektim. Bu güzellikleri fotoğrafladığım için kendimi şanslı hissediyorum. Herkesin de bu güzelliklere sahip çıkmasını bekliyorum” dedi.



