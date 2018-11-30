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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Beytüşşebap’ta yağış sonrası kartpostallık görüntüler oluştu İzle

Beytüşşebap’ta yağış sonrası kartpostallık görüntüler oluştu İzle

Yağmur ve oluşan sis

Kar Kalınlığı Gesi Sonbahar 

-Yağış sonrası yapraklar ve bahçe
-Koyunlar
-Tarlalar
-Dağlar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dün gece etkili olan sağanak sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Yağışla beraber dökülen yapraklar renk şöleni oluşturdu. Beytüşşebap ilçesinde sonbahar aylarında yaprak döken ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yağmurla beraber oluşan sis dağlardan köylere doğru inince Karadeniz bölgesini aratmayan görüntüler meydana geldi. Kato ve Marinus dağlarının zirvelerinde kar kalınlığının 1 metreye ulaştı. Fersat Temel adlı vatandaş, sabahın ilk ışıklarıyla beraber bahçesindeki güzellikleri fotoğraflamak için uyandığını belirterek, “İlk defa bahçemizde bu kadar çeşit çeşit yaprak görüyoruz. Çok güzel bir tablo, ben de kayıtsız kalmak istemedim. Fotoğraf çekmek istedim” dedi.

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