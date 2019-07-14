Beytüşşebap’ta dev şelale keşfedildi

--şelale

--kayalık alan

--vatandaşların buz gibi suda yüzmesi

--genel ve detaylar



( ŞIRNAK - ÖZEL) ŞIRNAK



- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dev şelale keşfedildi. Doğaseverler tarafından keşfedilen bölge, drone ile havadan görüntülendi. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyü Nato yaylasını keşfe çıkan bir grup doğa tutkunu, dev bir şelale keşfetti. İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan dev şelale, manzarası ile görenleri büyüledi. Gördükleri manzara karşısında ne yapacaklarını şaşıran vatandaşlar, kendilerini buz gibi suya bırakarak serinlemenin tadını çıkardı. Doğaseverler alanda bol bol fotoğraf çekti. Ercan Timur isimli vatandaş, Avrupa’dan ve Van’a gelen akrabalarıyla gezdiklerini söyledi.



Fotoğraf çekmek için yola koyulduklarını kaydeden Timur, gördükleri şelale karşısında çok heyecanlandıklarını ifade etti.

Keşfedilen şelalenin turizme kazandırılması gerektiğini kaydeden Timur, “Yıllardır yaylarımıza gidip geliyorduk ancak bizim yerleşim yerinden uzakta bulunan bir dağlık kayalık alan vardı. Buraya gitmek hep hayalimde vardı. Geçen hafta akrabalarım tatil amaçlı gelince oraya götürmek istedim. Yürüyerek gittiğimiz yaylamızda bir gece konakladıktan sonra varmak istediğimiz alana gidince gözlerime inanamadım. Muhteşem bir şelale vardı. Kanyon içinde dev havuzlar sanki elle yapılmış ama doğal oluşumları bizi oldukça sevindirdi. Burada buz gibi sularda yüzdük. Herkesin buraya gelip buraları görmesini istiyorum. Bir doğa aşığı olarak gelecek olanlara öncülük edebilirim” dedi.



